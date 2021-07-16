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"Укргазбанк" продал элеваторный комплекс в Ивано-Франковской области за 300 миллионов

Государственный "Укргазбанк" продал на голландском аукционе через систему электронных торгов OpenMarket (госпредприятие "СЕТАМ" Министерства юстиции) элеваторный комплекс с оборудованием за 298,09 млн.

Как сообщает пресс-служба OpenMarket, имущество банка реализовывалось по методу пошагового снижения стартовой цены и последующего представления ценовых предложений (голландский аукцион).

В итоге финальная цена объекта оказалась на 3,64 млн грн минимально возможной.

Как сообщалось, начальная цена лота указанного лота на предыдущем аукционе 15 июня составляла 363,5 млн грн, минимальная цена конечной продажи актива – 294,45 млн грн. Однако объект был выставлен на повторные торги.

Элеваторный комплекс в Городенке (Ивано-Франковская обл.) для хранения зерновых культур располагает общей емкостью до 87,5 тыс. тонн. Элеватор может принимать до 5 тыс. тонн зерна в сутки, отгружать – 2,5 тыс. тонн/сутки. Мощности предприятия по сепарации и сушке зерновых составляют по 400 тонн/час.

Комплекс зданий общей площадью 339,1 кв. м, расположен на двух участках общей площадью 17,4 га, предназначен для приема, доработки, хранения и отгрузки зерна и продуктов его переработки. Техническое состояние актива удовлетворительное.

Объект оснащен автомобильными и железнодорожными подъездными путями, а также всеми необходимыми коммуникациями. Помимо производственных зданий, на объекте размещены электроподстанция, два пункта взвешивания с весами, работающими с грузами до 80 тонн, модульная бытовка и лаборатория.

Автор: 

аукціон (1348) продаж (2087) Укргазбанк (264) елеватор (33) СЕТАМ (181)


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