"Укрпошта" смогла купить подсолнечное масло на 30% дешевле Нацгвардии

АО "Укрпошта" 5 июля заключило договор с ООО "Сефторг" на закупку 295 тыс. л подсолнечного масла за 11,63 млн грн.

Об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

"Укрпошта" закупает масло для последующей перепродажи в отделениях, расположенных в основном в сельской местности. На эту закупку с целью перепродажи не распространяется действие закона "О публичных закупках", поэтому "Укрпошта" могла определять поставщика масла вне системы. Вместе с тем, как отмечается на странице тендера, для "достижения максимальной эффективности расходования средств" провела тендер в системе "Прозорро".

Согласно условиям договора, "Сефторг" должен поставить заказчику рафинированное дезодорированное вымороженное масло марки П в бутылках по 0,85 л под ТМ "Диканька" в адрес 24-х складских помещений "Укрпочты" по всей Украине. Цена одной бутылки масла (0,85 л) по контракту составляет 40,26 гривен (с НДС), то есть приблизительная стоимость одного литра масла для "Укрпочты" составляет 47,36 грн.

В тендере приняли четыре поставщика. Кроме вышеуказанного "Сефторга" подали предложения ООО "Кап-Прод", ООО "Альянс-Агри" и ЧАО "Сумской завод продовольственных товаров". Конкуренцию между ними выиграл "Сефторг", снизив цену на 24%.

Для "Сефторга" это уже вторая победа на тендерах по закупке подсолнечного масла с начала лета. В июне фирма выиграла подряд на поставку масла воинской части 3078 Нацгвардии по 67,39 грн за литр. Здесь единственным конкурентом был ФОП "Випущенко Людмила Николаевна" и во время аукциона никто не торговался.

То есть цена "Сефторга" для военных почти на 30% выше закупочной цены масла для "Укрпошты", которая покупает ее для дальнейшей перепродажи.

В обоих закупках согласно спецификации и гарантийного письма речь идет о масле производства ООО "Укролияпродукт", основателями которого указаны Богдан Есипов, Юрий Шевченко и Вадим Швея, владельцы группы "Интер-Единство Холдинг". По информации системы Youcontrol, деятельность холдинга состоит из двух бизнес-сегментов: производства яиц и яичных продуктов и выпуска комбикормов, импорта и продажи ветеринарных продуктов, вакцин и кормовых добавок.

ООО "Сефторг" зарегистрировано на Полтавщине в июле 2020 года с уставным капиталом в 1000 гривен, основной деятельностью указана оптовая торговля мясом и мясными продуктами, владельцем выступает Роман Филь. С момента открытия "Сефторг" получил подрядов почти на 108 млн грн.