Польша с завтрашнего дня вводит новое требование к прибывшим в страну

С субботы, 17 июля 2021 года, все, кто прибывает в Польшу, обязаны заполнить карту местонахождения путешественника (eKLP) в электронном виде.

До сих пор документ, который помогает польскому Министерству здравоохранения находить людей, инфицированных коронавирусом, мог заполняться на бумаге, передает Европейская правда.

С 17 июля бумажные карты будут действительны только при отсутствии доступа к электронной системе.

Электронную форму, которую необходимо заполнить, можно найти по ссылке. Документ необходимо заполнить перед отправкой.

В форме должна быть указана следующая информация: страна, где начиналась путешествие, номер рейса, дата прибытия, имя и фамилия, номер PESEL или документ, удостоверяющий личность, контактные данные, адреса всех мест, где человек собирается остановиться в Польше в течение первых 14 дней своего пребывания (например, отель, семейный дом, курорт), информация о том, есть ли у путешественника сертификат о вакцинации, отрицательный ПЦР-тест.

Заполненная электронная форма призвана помочь уменьшить быстрое распространение вируса.