Производство яиц упало с начала года на 14%, – Госстат

Реализация в Украине мяса на убой (в живом весе) в январе-июне 2021 года снизилась на 2,5% по сравнению с первым полугодием 2020 года – до 1,6 млн тонн, производство молока – на 5,3%, до 4,32 млн тонн, яиц – на 13,6%, до 7,38 млрд штук.

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передает Интерфакс-Украина.

Согласно данным Госстата, по состоянию на 1 июля поголовье домашней птицы в Украине сократилось на 3,8% по сравнению с показателем на ту же дату прошлого года – до 239,2 млн голов, крупного рогатого скота (КРС) – на 6,5%, до 3,23 млн голов (в том числе поголовье коров сократилось на 5,8% – до 1,67 млн голов), овец и коз – на 5%, до 1,39 млн голов, тогда как поголовье свиней возросло на 0,7% – до 6,11 млн голов.

Реализация сельскохозяйственными предприятиями домашней птицы на убой за шесть месяцев текущего года сократилась на 0,6% против января-июня 2020 года и составила 325,06 млн голов, реализация свиней возросла на 10,1% – до 2,51 млн голов, КРС сократилась на 14,2% – до 157,9 тыс. голов, овец – на 27,9%, до 24 тыс. голов.

Сельхозпредприятия за аналогичный период реализовали на 21,5% меньше яиц – 3,52 млрд штук.

Госстат уточнил, за указанный период лидерами по производству яиц стали Киевская – 1,32 млрд штук (+2% к первому полугодию 2020 года), Хмельницкая – 260 млн (-33,2%), Херсонская – 252,3 млн (-28,6%) и Днепропетровская – 249,9 млн (-5,2%).

По данным статведомства, в первом полугодии 2021 года больше всего молока произвели предприятия Полтавской – 195,8 тыс. тонн (-1% к первому полугодию 2020 года), Черкасской – 143,2 тыс. тонн (-5,1%), Харьковской – 123,2 тыс. тонн (+1,7%) и Черниговской – 115,1 тыс. тонн (-7,0%).

Как сообщалось, Минэкономики в прогнозах на 2021 год ожидает роста производства свинины в Украине на 3,1%, мяса птицы – на 0,1%, тогда как производство говядины снизится на 6%, молока и молочных продуктов – на 4,2%, яиц – на 4,3%, вылов рыбы – на 2,3%.

Производство мяса птицы в Украине в 2021 году составит 1,43 млн тонн, свинины – 740 тыс. тонн, говядины – 294 тыс. тонн, молока и молочных продуктов – 9,1 млн тонн, из которых 2,79 млн тонн будет произведено предприятиями, а остальное – домохозяйствами населения.

Ранее сообщалось, что с мая 2020 года по май 2021 года в Украине подорожали все продукты животного происхождения.