АМКУ обязал "Укрзализныцю" отменить запрет на использование китайских колес для вагонов

Антимонопольный комитет (АМКУ) выявил факт запрета вагоноремонтным подразделениям АО "Укрзализныця" и другим предприятиям, которые ремонтируют или производят колесные пары грузовых вагонов, использовать цельнокатаные колеса производства двух китайских компаний.

Как сообщает пресс-служба АМКУ, соответствующий факт был выявлен в ходе анализа положения группы компаний "Интерпайп" на рынке цельнокатаных вагонных колес.

Согласно сообщению, в Украине необходимым условием для использования цельнокатаных колес на железнодорожных путях общего пользования является наличие сертификата соответствия требованиям ГОСТ 10791: 2016 (ГОСТ 10791-2011). То есть, сертификация – это основной административный барьер, который существенно влияет на возможности входа на этот рынок новых компаний.

При этом в 2017-2020 годах на этом рынке существовало несколько продавцов (производителей) колес: группа компаний "Интерпайп", ООО "МС Трейд Украина", которое действует как торговый представитель ТК "Евразхолдинг" (РФ), АО "Выксунский металлургический завод" (РФ), ТОО "Проммашкомплект" (Казахстан).

Однако в декабре 2020 года ГП "Днепропетровский орган по сертификации железнодорожного транспорта" (ДОСЖТ) отменило действие сертификата для "Проммашкомплекта".

В мае 2020 года решением Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) были внедрены санкции против Выксунского металлургического завода.

А в 2021 году постановлением Кабмина №269 был запрещен до 31 декабря 2021 года ввоз на таможенную территорию Украины цельнокатаных колес из России.

Кроме того, как выяснил АМКУ, в 2020 году "Укрзализныця" направила своим вагоноремонтным подразделениям, а также предприятиям, осуществляющим изготовление или ремонт колесных пар и не входящим в структуру общества, факсограмму, в которой был запрет использовать цельнокатаные колеса производства китайских компаний Maanshan Iron&Steel Co., Ltd и Taiyuan Heavy Railway Transit Equipment Co., Ltd как таких, что "не соответствуют ГОСТ 10791: 2016 (ГОСТ 10791-2011)".

Комитет отмечает, что оценка соответствия (сертификация) цельнокатаных колес в соответствии с требованиями ГОСТ 10791 является исключительно полномочием органов по оценке соответствия – ГП "ДОСЖТ" и ГП "УкрНИИВ". То есть "Укрзализныця" не имела полномочий ни осуществлять оценку соответствия колес требованиям ГОСТ 10791, ни устанавливать запрет на их использование.

"Такие действия общества, по мнению комитета, сделали невозможным потенциальное появление на украинском рынке цельнокатаных колес производства Maanshan Iron&Steel Co., Ltd и Taiyuan Heavy Railway Transit Equipment Co., Ltd, а также предположили, что все колеса их производства не соответствуют требованиям ГОСТ 10791. Это не соответствует действительности, поскольку органы по оценке соответствия не проводили сертификацию этих цельнокатаных колес, а только испытание отдельных образцов", – сказано в сообщении.

АМКУ считает, что действия "Укрзализныци" создают искусственный барьер для вхождения на рынок Украины указанных китайских компаний, что содержит признаки нарушения законодательства о защите экономической конкуренции в виде антиконкурентных действий органа административно-хозяйственного управления и контроля.

В связи с этим Комитет предоставил "Укрзализныце" обязательные для рассмотрения рекомендации:

отменить запрет на использование цельнокатаных колес производства компаний Maanshan Iron & Steel и Taiyuan Heavy Railway Transit Equipment при изготовлении, текущем, среднем капитальном ремонте колесных пар, приеме таких колесных пар инспекцией Центра техаудита (ЦТА) "Укрзализныци", а также при эксплуатации на железной дороге под грузовыми вагонами всех форм собственности и всех ж/д администраций;

уведомить участников рынка о прекращении таких действий.

Комитет ожидает, что указанные рекомендации положительно повлияют на состояние конкуренции на общегосударственном рынке цельнокатаных вагонных колес и приведут к выводу на него новых участников в краткосрочной перспективе.