Нацбанк впервые с начала лета приостановил покупку валюты на межбанке

Национальный банк Украины (НБУ) за неделю с 12 по 16 июля не покупал и не продавал валюту на межбанковском валютном рынке.

Как сообщает БизнесЦензор, об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ.

В целом с начала года Нацбанк выкупил в резервы $993,3 млн, а продал – $169,5 млн.

Тем временем официальный курс гривни укрепился с 27,3234 грн/$ в начале недели до 27,2301 грн/$ по итогам торгов в пятницу, 16 июля.

Как сообщалось, Национальный банк за неделю с 5 по 9 июля выкупил на межбанковском рынке $20 млн.

За неделю с 29 июня по 2 июля Национальный банк выкупил на межбанковском валютном рынке $26 млн.

На предыдущей неделе с 22 по 25 июня Нацбанк выкупил $128 млн, тогда как продал – $78,5 млн.

С 14 по 18 июня Нацбанк выкупил на межбанке $113,8 млн, тогда как продал – $20 млн.