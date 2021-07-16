Нацбанк впервые с начала лета приостановил покупку валюты на межбанке
Национальный банк Украины (НБУ) за неделю с 12 по 16 июля не покупал и не продавал валюту на межбанковском валютном рынке.
Как сообщает БизнесЦензор, об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ.
В целом с начала года Нацбанк выкупил в резервы $993,3 млн, а продал – $169,5 млн.
Тем временем официальный курс гривни укрепился с 27,3234 грн/$ в начале недели до 27,2301 грн/$ по итогам торгов в пятницу, 16 июля.
Как сообщалось, Национальный банк за неделю с 5 по 9 июля выкупил на межбанковском рынке $20 млн.
За неделю с 29 июня по 2 июля Национальный банк выкупил на межбанковском валютном рынке $26 млн.
На предыдущей неделе с 22 по 25 июня Нацбанк выкупил $128 млн, тогда как продал – $78,5 млн.
С 14 по 18 июня Нацбанк выкупил на межбанке $113,8 млн, тогда как продал – $20 млн.
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