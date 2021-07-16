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Нацбанк впервые с начала лета приостановил покупку валюты на межбанке

Нацбанк впервые с начала лета приостановил покупку валюты на межбанке

Национальный банк Украины (НБУ) за неделю с 12 по 16 июля не покупал и не продавал валюту на межбанковском валютном рынке.

Как сообщает БизнесЦензор, об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ.

В целом с начала года Нацбанк выкупил в резервы $993,3 млн, а продал – $169,5 млн.

Тем временем официальный курс гривни укрепился с 27,3234 грн/$ в начале недели до 27,2301 грн/$ по итогам торгов в пятницу, 16 июля.

Как сообщалось, Национальный банк за неделю с 5 по 9 июля выкупил на межбанковском рынке $20 млн.

За неделю с 29 июня по 2 июля Национальный банк выкупил на межбанковском валютном рынке $26 млн.

На предыдущей неделе с 22 по 25 июня Нацбанк выкупил $128 млн, тогда как продал – $78,5 млн.

С 14 по 18 июня Нацбанк выкупил на межбанке $113,8 млн, тогда как продал – $20 млн.

Автор: 

гривня (1568) долар (420) курс (1523) Міжбанк (328) НБУ (9342)


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Интересно, а кредиты осенью они гривнами возвращать будут?
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16.07.2021 19:01 Відповісти
Ух плиать ,тяжелая эта работа,покупать валюту в Нацбанке!Мы в шоке.
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17.07.2021 12:09 Відповісти

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