Украинские туроператоры потеряли в прошлом году 60% клиентов, – Госстат

Услугами украинских туроператоров и турагентов в 2020 году воспользовались 2,3 млн человек, что в 2,5 раза меньше, чем в 2019 году.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики, передает Интерфакс-Украина.

Как сообщается, в структуре туристического потока в 2020 году въездные туристы составили 0,5%, выездные – 90%, внутренние – 9,4% общего числа туристов.

По данным Госстата ,в Украине в 2020 году количество зарегистрированных юрлиц-субъектов туристической деятельности сократилось на 13,1% по сравнению с предыдущим годом – до 1561, число физлиц-предпринимателей-турагентов сократилось на 12,8% – до 2306.

Туроператоры в прошлом году реализовали 1,22 млн путевок общей стоимостью 27,6 млрд грн против 2,93 млн путевок общей стоимостью 60 млрд грн в 2019 году. Непосредственно населению реализовали 904,4 тыс. путевок, из них 751,8 тыс. – украинцам для путешествий за границу, 142 тыс. – для путешествий внутри страны, 10,6 тыс. – иностранцам для путешествий по Украине.

Госстат сообщил, что основной целью поездок туристов, которые воспользовались услугами туроператоров в 2020 году, были досуг и отдых (1,8 млн туристов), служебные поездки и учеба (59,6 тыс.), лечение (14,6 тыс.), специализированный туризм (4,5 тыс.), другие цели (5,6 тыс.) и спорт (1,1 тыс.).

Согласно статданным, турагенты-физлица в прошлом году продали 192,8 тыс. путевок на общую сумму 5,1 млрд грн против 411,4 тыс. путевок на общую сумму 9,7 млрд грн в 2019 году. Из них украинцам для путешествий за границу было продано 172,4 тыс. путевок, для путешествий внутри страны – 20,2 тыс., иностранцам – 142 путевки.

Как сообщило ведомство, среди стран, из которых по путевкам прибыло больше всего туристов-иностранцев, лидируют Турция (1,7 тыс. туристов), Индия (817), Великобритания (780), США (776), Молдова (758) и Китай (729).

При этом украинцы преимущественно приобретали путевки в Египет (978,7 тыс. туристов), Турцию (63 тыс.), ОАЭ (49,7 тыс.), Черногорию (32,8 тыс.), Доминиканскую Республику (25,4 тыс.), Болгарию (22 тыс.) и Албанию (14,1 тыс.).

Ранее сообщалось, что Египет надеется привлечь 1,5 млн туристов из Украины в 2021 году.