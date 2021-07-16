Антимонопольный комитет выдал уже третье разрешение на покупку агрохолдинга Хомутынника

Антимонопольный комитет (АМКУ) предоставил ЧП "Альфа-Капитал" разрешение на покупку агрохолдинга ООО "КаскадАгро" украинского бизнесмена и экс-народного депутата Виталия Хомутынника.

Соответствующее решение было принято за заседании АМКУ 15 июля, сообщает пресс-служба регулятора.

В частности, "Альфа-Капитал" получила разрешение приобрести свыше 50% в ООО "КаскадАгро" и еще 12 агрокомпаниях в Черниговской и Сумской областях: ЧСП "Агрофирма "Видродження", ЧП "Сосницкие Аграрные Инвестиции", ЧП "Червонянские Аграрные Инвестиции", СООО "Нива", ООО "Красноколядинское", ООО "Агродмитриевское", ООО "Украина", ЧП "Коропские Аграрные Инвестиции" и ООО "Агро-Полис", ЧП "Червонослободское-2", ЧП "Засулля-5", ЧСП "Агросвит".

Согласно Единому госреестру юридических и физических лиц, конечным бенефициаром всех агропредприятий является Хомутынник преимущественно через кипрскую Cacique Limited.

По данным на на сайте Cascade Investment Fund Хомутынника, агрохолдинг "Каскадагро" располагает земельным банком в 43 тыс. га, двумя элеваторами общей мощностью единовременного хранения 105 тыс. тонн и двумя фермами.

По данным госреестра, "Альфа-Капитал" – основанная в 2007 году агрокомпания, занимающаяся выращиванием зернобобовых и масличных культур. Ее конечный бенефициар – Александр Павлюченко, владеющий также агропредприятиями ЧП "Буряксовхоз Цукрокомбината им.Халтурина" и ООО "Агрофирма "Куликово" в Полтавской области.

Чистая прибыль "Альфа-Капитал" в 2019 году сократилась на треть по сравнению с 2018 годом – до 94,32 млн грн, при росте выручки на 42% до 565,72 млн грн и нераспределенной прибыли на 12,8% - до 827,34 млн грн. Финотчетность компании за 2020 год отсутствует.

Читайте также: Под санкции против Медведчука попал частный самолет Хомутынника

Как сообщалось, в феврале АМКУ уже предоставлял разрешение на приобретение вышеуказанных агрокомпаний Хомутынника люксембургской компании Kernel Holding S.A. Андрея Веревского, в котором Хомутынник является миноритарием с 4,99% акций.

Ранее семь компаний из этой агрогруппы ("Червонослобидское-2", "Засулье-5", "Агросвит", "Коропские аграрные инвестиции", "Червонянские аграрные инвестиции", "Сосницкие аграрные инвестиции" и "Нива") уже принадлежали "Кернелу" после покупки им летом 2017 года агрохолдинга "Украинские аграрные инвестиции", однако осенью того же года Хомутынник получил право на их покупку у "Кернела" и затем реализовал его.

В августе 2020 года АМКУ предоставил разрешение на покупку этих же 13 предприятий в Киеве, Черниговской и Сумской областях гражданину Франции Александру Гарезу через подконтрольную ему компанию Agartha Fund L.P. (ОАЭ).

Александр Гарез – российский бизнесмен французского происхождения, с 1995 года ведет бизнес в Москве, руководитель юридического бюро "Гарез и Партнеры", член Московской областной и Парижской коллегий адвокатов, основатель сети пекарен "Волконский", инвестор (ресторанное дело, цифровые проекты, энергетика).

Бывший народный депутат Виталий Хомутынник баллотировался в парламент девятого созыва по списку "Оппозиционного блока", который не набрал необходимого количества голосов. После этого Хомутынник заявил, что планирует заняться общественной деятельностью и бизнесом, а также возглавил инвестиционный фонд Cascade.

Напомним, Виталий Хомутынник вместе с Игорем Коломойским являются совладельцами ЧАО "Укрнефтебурение" – одной из крупнейших частных газодобывающих компаний в Украине, а также ряда других добывающих компаний.

Кроме того, Cascade Investment Fund (Каймановы о-ва) Хомутынника владеет 6,59% акций агрохолдинга "Кернел", а также рядом активов в аграрной сфере.