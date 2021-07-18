"Антонов" заказал модернизацию двигателей для самолетов "Руслан" за $14 миллионов

ГП "Антонов" ГК "Укроборонпром" в июне отчиталось о двух сделках на услуги по авиадвигателям на сумму $14 млн без НДС.

Об этом сообщается в системе ProZorro, передают Наші гроші.

АО "Мотор Сич" за $8,4 млн выполнит капитальный ремонт и модернизацию в серию 3А трех авиационных турбореактивных двухконтурных двигателей Д-18Т серии 3 по $2,8 млн.

Кроме того, ГП "Запорожское машиностроительное конструкторское бюро "Прогресс" имени академика А.Г. Ивченко ГК "Укроборонпром" за $5,6 млн предоставит "Антонову" аналогичные услуги по двум таким двигателям по такой же цене $2,8 млн за двигатель.

По данным из открытых источников, это двигатели для транспортных самолетов Ан-124 "Руслан".

Соглашения предусматривают аванс 50%. После предоставления услуг гарантийная наработка составит 100 часов или 22 полетных цикла. Гарантийный срок службы составит семь лет, а срок службы – 21 год с даты с даты приемки опытного двигателя после ремонта.

Услуги закупили по процедуре отчетности, потому что исполнители – технические монополисты.

Ранее сообщалось, что госпредприятие "Антонов" из состава концерна "Укроборонпром" 10 июня заказало АО "Мотор Сич" авиационных двигателей на 414,99 млн грн.

Как сообщалось, 11 марта Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) принял решение о возвращении ПАО "Мотор-Сич" в государственную собственность. Секретарь Совета Алексей Данилов уточнял: "Согласно этому решению, предприятие "Мотор-Сич" будет возвращено украинскому народу, будет возвращено в собственность украинского государства законным, конституционным способом в ближайшее время".

20 марта СБУ сообщило, что Шевченковский районный суд Киева наложил арест на целостный имущественный комплекс и 100% акций АО "Мотор-Сич", передав имущество предприятия в управление Нацагентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) с обязательным определением управляющей компании, имеющей государственную форму собственности.

Однако и.о. руководителя АРМА Виталий Сигыдин в интервью БизнесЦензор пояснял, что Нацагентство не может передать "Мотор Сич" в управление, поскольку закон требует получить согласие собственника на это.

Подробнее читайте в интервью главы АРМА: Керівник АРМА Віталій Сигидин: Управитель зможе провести збори Мотор Січ тільки за умови згоди власника контрольного пакету акцій

Перед этим, 28 января президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении санкций в отношении ряда граждан и компаний из Китая, который купили контрольный пакет акций "Мотор Сичи" у президента компании Вячеслава Богуслаева, однако не смогли получить одобрения сделки в АМКУ.