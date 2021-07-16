"Метинвест" начал сотрудничество с австрийским центром К1-МЕТ для уменьшения углеродного следа

Международная вертикально интегрированная группа горно-металлургических компаний "Метинвест" заключила меморандум о сотрудничестве с K1-MET, ведущим австрийским исследовательским центром в металлургии, для реализации совместных проектов по сокращению выбросов парниковых газов в сталелитейной промышленности согласно Европейскому зеленому курсу.

Меморандум был подписан в ходе проходящего в Киеве международного форума "Декарбонизация стальной индустрии: вызов для Украины", передает Интерфакс-Украина.

В рамках долгосрочной стратегии развития производства стали без выбросов "Метинвест" намерен повысить устойчивость своих производственных мощностей и заинтересован во внедрении новых технологий для снижения воздействия на окружающую среду. Между тем, К1-МЕТ обладает широкой экспертизой и опытом в реализации научно-исследовательских проектов в сфере энергоэффективности, экономики замкнутого цикла, улавливания, хранения и использования углерода, климатически нейтрального производства металлов и других смежных областях в сотрудничестве с ведущими промышленными игроками, исследовательскими организациями и институтами.

Генеральный директор "Метинвеста" Юрий Рыженков указал на осознание группой острой необходимости снижать негативное влияние металлургического производства на окружающую среду.

"Метинвест" постоянно изучает различные технологические решения для сокращения выбросов сегодня и в будущем. Партнерство с K1-MET представляет собой важную часть комплексного подхода к декарбонизации сталелитейной промышленности в долгосрочной перспективе, и мы будем продолжать развивать это и другие направления", - сказал Рыженков.

В свою очередь генеральный директор K1-MET Томас Бюрглер отметил, что Парижское соглашение 2015 года об ограничении роста глобальной средней температуры до 1,5°C к 2100 году, а также Европейский зеленый курс 2019 года, цель которого - сделать Европу углеродно-нейтральной к 2050 году, подчеркивают серьезные вызовы для ресурсоемкой промышленности.

"Программа исследований и разработок в металлургическом центре экспертизы K1-MET ориентирована на климатические задачи, цели устойчивого развития и потребности наших промышленных партнеров", - пояснил гендиректор.

Проекты объединяют углеродно-нейтральные технологии, экономику замкнутого цикла и цифровизацию для устойчивого производства стали. Стратегические исследования позволяют нам более глубоко понимать технологические процессы. А сотрудничество промышленных и научных партнеров помогает K1-MET применять результаты исследований на производстве. Партнерство с "Метинвестом", основанное на подписанном меморандуме, задает этому курс.

K1-MET (Австрия) - один из ведущих мировых исследовательских центров в области черной и цветной металлургии. Почти 20 лет центр сотрудничает с известными австрийскими и международными металлургическими компаниями в сфере энергоэффективности, экономики замкнутого цикла и углеродно-нейтрального производства металлов. K1-MET и его партнеры работают над технологическими решениями, способствующими трансформации европейской металлургической промышленности.

"Метинвест" является вертикально интегрированной горнодобывающей группой компаний, управляющей активами в каждом звене производственной цепочки от добычи ЖРС и угля и производства кокса до выпуска полуфабрикатов и конечной продукции из стали, трубопроката и рулонов, а также производства другой продукции с высокой добавленной стоимостью. Группа состоит из добывающих и металлургических предприятий, находящихся в Украине, Европе и США, имеет сеть продаж с охватом всех ключевых мировых рынков.

В 2020 году выручка группы составила $10,5 млрд, а рентабельность по показателю EBITDA - 21%.

Основными акционерами "Метинвеста" являются группа "СКМ" (71,24%) и "Смарт-холдинг" (23,76%), совместно управляющие компанией.