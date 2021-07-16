СНБО ввел санкции против 9 граждан Украины из санкционного списка США

Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против девяти граждан Украины, которые включены в санкционные списки США.

Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге по результатам заседания СНБО, передает Интерфакс-Украина.

"Ранее мы вам докладывали: из 130 граждан, в отношении которых были применены санкции, на сегодняшний день умершими считаются уже не трое, а четверо, то есть 126 (остаются). Предыдущее решение касалось 100 человек, по которым уже было принято, осталось 26. Сегодня мы приняли соответствующее решение по применению санкций в отношении девяти лиц. По остальным лицам мы работаем, в зависимости от необходимости на следующих заседаниях СНБО такое решение будет принято", - рассказал Данилов.

Он уточнил, что украинского бизнесмена Игоря Коломойского, народного депутата Андрея Деркача и народного депутата Александра Дубинского в числе граждан, против которых были введены санкции, в списке нет.

"Ни Коломойского, ни Деркача, ни Дубинского в этом списке на данный момент нет. Что будет на следующих заседаниях - мы будем вас информировать", - отметил Данилов, отвечая на вопрос журналистов.

Ранее сообщалось, что Совет национальной безопасности и обороны ввел персональные санкции против украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа. Также санкции были введены против российского бизнесмена Павла Фукса, который, как показали проверки аппарата Совета, причастен к незаконному получению лицензий на добычу полезных ископаемых в Украине.