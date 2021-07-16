Дания с завтрашнего дня открывает границы для украинцев

Дания снимает введенные ранее для граждан Украины ограничения на въезд в рамках противодействия распространению коронавируса.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.

"Дания открывается для всех типов путешествий украинцев уже завтра, 17 июля, с 16:00. Безвиз как в старые-добрые времена. Въезд возможен со свежим отрицательным тестом + тест по прибытию", - написал Кулеба.

Ранее сообщалось, что Германия обновила перечень третьих стран, из которых разрешен беспрепятственный въезд на немецкую территорию. 16 июля в перечень добавили Украину и Саудовскую Аравию. Так, начиная с 18 июля все резиденты Украины смогут беспрепятственно посещать Германию.