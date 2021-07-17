У трети украинцев есть иммунитет против COVID-19, – Данилов

У 33% украинцев уже есть иммунитет против коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, передает Интерфакс-Украина.

"Я могу сказать предварительные результаты социологического исследования, проведенного в нашей стране. Результаты говорят о том, что 33% населения уже имеют иммунитет к Сovid-19", – заявил он на брифинге по итогам заседания СНБО.

"Кроме того, что касается вакцинированных людей, мы считаем, что 38-40% людей в нашей стране уже с иммунитетом", – добавил он.

По словам Данилова, "это не повод нам не выполнять ограничительные мероприятия, которые предлагают врачи".

"Более того, я хочу обратиться ко всем с просьбой максимально ускорить вакцинирование. Мы считаем, что в ближайшее время вакцинироваться будут все желающие. Это очень важно, потому что, имея общий иммунитет наших граждан, это будет предохранительная мера от заболеваемости", - сказал он.