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Два человека погибли при падении вертолета на Николаевщине, – ГСЧС. ФОТО

Два человека погибли при падении вертолета на Николаевщине, – ГСЧС. ФОТО

Вертолет частного агропредприятия (Меридиан-Авиа-Агро) потерпел авиакатастрофу и упал около села Зайве в Николаевской области, в результате чего погибли двое людей.

Об этом сообщают в областном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что сообщение о пожаре вертолета поступило 17 июля в 05:46.

"Во время полета в вертолете Ми-2 находилось двое людей, которые в результате авиакатастрофы погибли. Пожар спасатели локализовали в 06:14 и в 06:35 – ликвидировали", – говорится в сообщении.

Для установления обстоятельств инцидента были привлечены оперативная группа ГУ ГСЧС в Николаевской области и сотрудники полиции.

Два человека погибли при падении вертолета на Николаевщине, – ГСЧС 01

Два человека погибли при падении вертолета на Николаевщине, – ГСЧС 02

Два человека погибли при падении вертолета на Николаевщине, – ГСЧС 03

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Джерело:  ГСЧС в Николаевской области
Миколаївська область (176) ДСНС (156) вертоліт (102)


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