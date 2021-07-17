Два человека погибли при падении вертолета на Николаевщине, – ГСЧС. ФОТО
Вертолет частного агропредприятия (Меридиан-Авиа-Агро) потерпел авиакатастрофу и упал около села Зайве в Николаевской области, в результате чего погибли двое людей.
Об этом сообщают в областном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Отмечается, что сообщение о пожаре вертолета поступило 17 июля в 05:46.
"Во время полета в вертолете Ми-2 находилось двое людей, которые в результате авиакатастрофы погибли. Пожар спасатели локализовали в 06:14 и в 06:35 – ликвидировали", – говорится в сообщении.
Для установления обстоятельств инцидента были привлечены оперативная группа ГУ ГСЧС в Николаевской области и сотрудники полиции.
Джерело: ГСЧС в Николаевской области
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