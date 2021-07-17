Зеленский подписал закон о налоговой амнистии

Президент Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно стимулирования детенизации доходов и повышения налоговой культуры граждан путем введения одноразового (специального) добровольного декларирования физическими лицами принадлежащих им активов и уплаты одноразового сбора в бюджет" № 1539-ІХ, принятый парламентом 15 июня.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Отмечается, что документ создает стимулы для выведения из тени доходов, скрытых от налогообложения, и будет способствовать привлечению в экономику страны дополнительных ресурсов.

Закон определяет особенности проведения одноразового добровольного декларирования активов физических лиц, которое будет проходить с 1 сентября 2021 года до 1 сентября 2022 года.

"Граждане Украины будут иметь право подать одноразовую добровольную декларацию с указанием активов, принадлежащих им, и с которых не были уплачены налоги и сборы до 1 января 2021 года. При этом в добровольной декларации не нужно будет указывать информацию об источниках происхождения задекларированных активов", – говорится в сообщении.

Согласно закону, декларант может указать среди активов валютные ценности (за исключением средств в наличной форме), ценные бумаги, движимое и недвижимое имущество, в том числе объекты незавершенного строительства, доли в имуществе юридических лиц, находящихся в Украине или за рубежом.

"Из задекларированных активов гражданин должен будет уплатить сбор, в том числе 5% относительно валютных ценностей на счетах в банках в Украине, а также других активов, находящихся (зарегистрированных) в Украине; 9% относительно валютных ценностей на счетах в иностранных финансовых учреждениях, а также из других активов, находящихся за рубежом; 2,5% относительно номинальной стоимости государственных облигаций Украины, приобретенных декларантом в период с 1 сентября 2021 по 31 августа 2022 года", – пояснили в Офисе президента.

Важно: если гражданин уплатит все необходимые сборы, государство будет гарантировать ему освобождение от ответственности за нарушение налогового и валютного законодательства. Также гарантируется неразглашение государственными органами и их должностными лицами сведений, содержащихся в одноразовых добровольных декларациях, без соответствующего решения суда.

Также глава государства подписал закон "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных нарушениях, Уголовного кодекса Украины и Уголовного процессуального кодекса Украины в связи с внесением изменений в Налоговой кодекс Украины относительно стимулирования детенизации доходов и повышения налоговой культуры граждан путем введения добровольного декларирования физическими лицами принадлежащих им активов и уплаты одноразового сбора в бюджет" № 1542-ІХ.

Отмечается, что этот закон предлагает не считать умышленным уклонением от налогов и сборов, если такие действия связаны с приобретением объектов, которые гражданин указал в одноразовой добровольной декларации, и уплатил согласованную сумму сборов декларирования, и если это произошло до 2021 года.

Также устанавливается, что не могут быть использованы вышеуказанные данные в подтверждение виновности подозреваемого, обвиняемого в совершении уголовных преступлений по уклонению от уплаты налогов и сборов.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, но не ранее дня вступления в силу закона № 1539-ІХ .