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Новини
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Зеленский подписал закон о налоговой амнистии

Зеленский подписал закон о налоговой амнистии

Президент Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно стимулирования детенизации доходов и повышения налоговой культуры граждан путем введения одноразового (специального) добровольного декларирования физическими лицами принадлежащих им активов и уплаты одноразового сбора в бюджет" № 1539-ІХ, принятый парламентом 15 июня.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Отмечается, что документ создает стимулы для выведения из тени доходов, скрытых от налогообложения, и будет способствовать привлечению в экономику страны дополнительных ресурсов.

Закон определяет особенности проведения одноразового добровольного декларирования активов физических лиц, которое будет проходить с 1 сентября 2021 года до 1 сентября 2022 года.

"Граждане Украины будут иметь право подать одноразовую добровольную декларацию с указанием активов, принадлежащих им, и с которых не были уплачены налоги и сборы до 1 января 2021 года. При этом в добровольной декларации не нужно будет указывать информацию об источниках происхождения задекларированных активов", – говорится в сообщении.

Согласно закону, декларант может указать среди активов валютные ценности (за исключением средств в наличной форме), ценные бумаги, движимое и недвижимое имущество, в том числе объекты незавершенного строительства, доли в имуществе юридических лиц, находящихся в Украине или за рубежом.

"Из задекларированных активов гражданин должен будет уплатить сбор, в том числе 5% относительно валютных ценностей на счетах в банках в Украине, а также других активов, находящихся (зарегистрированных) в Украине; 9% относительно валютных ценностей на счетах в иностранных финансовых учреждениях, а также из других активов, находящихся за рубежом; 2,5% относительно номинальной стоимости государственных облигаций Украины, приобретенных декларантом в период с 1 сентября 2021 по 31 августа 2022 года", – пояснили в Офисе президента.

Важно: если гражданин уплатит все необходимые сборы, государство будет гарантировать ему освобождение от ответственности за нарушение налогового и валютного законодательства. Также гарантируется неразглашение государственными органами и их должностными лицами сведений, содержащихся в одноразовых добровольных декларациях, без соответствующего решения суда.

Также глава государства подписал закон "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных нарушениях, Уголовного кодекса Украины и Уголовного процессуального кодекса Украины в связи с внесением изменений в Налоговой кодекс Украины относительно стимулирования детенизации доходов и повышения налоговой культуры граждан путем введения добровольного декларирования физическими лицами принадлежащих им активов и уплаты одноразового сбора в бюджет" № 1542-ІХ.

Отмечается, что этот закон предлагает не считать умышленным уклонением от налогов и сборов, если такие действия связаны с приобретением объектов, которые гражданин указал в одноразовой добровольной декларации, и уплатил согласованную сумму сборов декларирования, и если это произошло до 2021 года.

Также устанавливается, что не могут быть использованы вышеуказанные данные в подтверждение виновности подозреваемого, обвиняемого в совершении уголовных преступлений по уклонению от уплаты налогов и сборов.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, но не ранее дня вступления в силу закона № 1539-ІХ .

Автор: 

Джерело:  Офис президента
амністія (42) Зеленський Володимир (2522) податки (2460)


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Топ коментарі
+9
В который раз зеленый рагуль доказывает честным налогоплательщикам, что они лошары.
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18.07.2021 10:10
+8
Легализовали все награбленое? Красава
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18.07.2021 07:55
+8
Зеленський підтримав олігархів і казино. Народ в програму підтримки не увійшов.
https://www.youtube.com/watch?v=DAM1i36GW6U
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18.07.2021 10:47
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бубочка про скасування адвокатської монополії, чомусь, забув...
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17.07.2021 22:16 Відповісти
некогда ему, он из бюджета платит олигархам
https://www.youtube.com/watch?v=DAM1i36GW6U

зеленський підтримав олігархів і казино. Народ в програму підтримки не увійшов.
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18.07.2021 15:40 Відповісти
Легализовали все награбленое? Красава
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18.07.2021 07:55 Відповісти
В который раз зеленый рагуль доказывает честным налогоплательщикам, что они лошары.
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18.07.2021 10:10 Відповісти
кради -бреши....- потім амністія..... гої терпили все схавають
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18.07.2021 10:28 Відповісти
Зеленський підтримав олігархів і казино. Народ в програму підтримки не увійшов.
https://www.youtube.com/watch?v=DAM1i36GW6U
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18.07.2021 10:47 Відповісти
Краще б по клавiшах довбив!
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18.07.2021 10:51 Відповісти
эта подпись - это огромное преступление! олигархи и богачи не платили налоги и с них сняли ответственность уголовную. И дальше они не будут платить и их покрывают с власти и под них законы делают от уплаты налогов. Зеленского за эту подпись должны посадить в тюрьму!
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18.07.2021 11:44 Відповісти
власть нужно менять. потому что эта шобла у власти вся работает на олигархов и они уничтожают Украину. Состояние бесконечно ухудшается - экономическое и социальное и демографическое и т.д. Это все проводится при помощи власти и олигархов и прочей организованной преступности связанной с Россией. Они уничтожают Украину, чтобы в итоге сдать Украину России. Но Украина никогда не сдастся, а жизнь в Украине станет невыносимой и вся молодежь и рабочего возраста уедут жить в другие страны. Уже у меня знакомых с района уехало очень много вообщем. И все остальные тоже имеют планы свалить. Что это будет за страна дальше, если все разваливается, а страной управляет организованная преступность, все уезжают, это будет руина, если ничего не предпринимать и не убрать орг. преступность и не стать нормальной страной. Еще и РФ висит сбоку и помогает оргпреступности! Ахметов - это джокер в колоде Путина! Ахметова нужно уничтожить в первую очередь! А затем всю остальную мафию!
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18.07.2021 11:56 Відповісти
Байден перенес визит Зеленского. Инфраструктура США не готова. Необходимо усилить противопожарную безопасность, укрепить дамбы, эвакуировать людей из аварийных строений и зон подтопления, установить сейсмодатчики и закрыть Йеллоустоун парк.😀🤣😂
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18.07.2021 12:56 Відповісти
Ворье себя амнистировало .
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18.07.2021 13:00 Відповісти
Легалізація награбованого - це "підготовчий етап " до скупки української земельки???
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18.07.2021 15:33 Відповісти
Какой бред! С самого начала, до самого конца! Не мог поинтересоваться, как это делается в Китае?
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18.07.2021 16:45 Відповісти
И снова триумф хитрожопов
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18.07.2021 18:15 Відповісти
Я эту же фигню про понять и простить ворам по легализации награбленного слышал из уст Порошенко с 2016 года по 2019 год. https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/poroshenko-predlozhil-nalogovuju-amnistiju-340037/ Порошенко - нулевая декларация !
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18.07.2021 19:20 Відповісти
Це не "амністія", а легалізація "великого крадійництва" і хабар майбутнім спонсорам виборчої кампанії ЗЄгенерата. Він вже повинен усвідомити що або "другий термін" президентом, або перша ходка на зону і це в кращому випадку (Чаушеску).
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18.07.2021 22:56 Відповісти
Судебная власть и ОПУ в лице Ермака и Вениславского ведут активные переговоры по поподу решения Верховного Суда по Тупицкому.

ОПУ требует затянуть решение на год, чтобы уволить Тупицкого по закону, но судебные требуют гарантий и отсрочки судебной реформы на это же время.

Взаимные шаги уже сделаны - решения Верховной Рады по судебной реформе процессуально заблокированы, а оглашение решения Верховного Суда по Тупицкому перенесено на август 2021 г.
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19.07.2021 03:36 Відповісти
Александру Дубилету, экс-главе правления "ПриватБанка", объявлено о применении к нему меры пресечения в виде домашнего ареста по месту жительства.
Данные процессуальные действия проводились полицией Израиля по закрытому, специальному ордеру выданного в США.
Другие подробности полиция оглашать отказалась . ‎
А Коломойша сидит в Украине под крылышком Бубенчика

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19.07.2021 14:24 Відповісти
деколи на відмивання чорної готівки ділки витрачають 50% від сумми. тим хто сидячи в чиновницьких креслах, роками обкрадав Україну пропонують 10- 15% і ці тварюки навіть ці шарові відсотки не хочуть платити. хоча за такі дії в китаї розстрілюють. ЯК ЦЕ ВСЕ ЗРОЗУМІТИ? Зеля, поясни
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19.07.2021 15:11 Відповісти
Третья амнистия за тридцать лет. Наворовали- амнистировали. Ну и правильно кто разбираться будет с ворами если там где должны разбираться не вор а честный человек атавизм? Поэтому поручать разбираться=обосраться> поэтому надо идти по простому пути,делать вид что воров нет все "чеснули". В СИСТЕМЕ где честность- дурной тон это самое верное решение. Все с нуля. Вор не вор,бандос не бандос,мошеник не мошеник. Удобно. Ловите воооорааа,ха,ха,ха,теперь на всех этих прокурорских,судейских ,разных чинуш с миллионами долларей пенять некому. Они в законе. Да здравствует следующая амнистия !
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19.07.2021 17:26 Відповісти
Поздоавляю тех, у кого нсть хоть что-то выше нищеты.

Теперь придется за это платить мзду зелядям.
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19.07.2021 17:35 Відповісти

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