Молдова на год перекроет трассу, соединяющую Румынию и Украину
В Молдове в связи с ремонтными работами на год перекроют движение на участке трассы M1, соединяющей Румынию и Украину.
Как сообщает Newsmaker, государственная администрация дорог Молдовы объявила, что с 19 июля начнется ремонт моста, который продлится до конца июня 2022 года, передает Европейская правда.
Таким образом, с 19 июля на год перекроют движение на магистрали M1, начинающейся от границы с Румынией, и пересекающей Леушены, Кишинев, Дубоссары, и заканчивающейся на границе с Украиной.
В связи с этим движение перенаправят по трассам R4 R6 – Гояны – Криуляны – M1 и G72 R6 – Браниште – Криуляны.
Водителей, пересекающих трассу M1, просят соблюдать временные дорожные знаки и объезжать ремонтируемый участок дороги.
Джерело: Европейская правда
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