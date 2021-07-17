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Молдова на год перекроет трассу, соединяющую Румынию и Украину

Молдова на год перекроет трассу, соединяющую Румынию и Украину

В Молдове в связи с ремонтными работами на год перекроют движение на участке трассы M1, соединяющей Румынию и Украину.

Как сообщает Newsmaker, государственная администрация дорог Молдовы объявила, что с 19 июля начнется ремонт моста, который продлится до конца июня 2022 года, передает Европейская правда.

Таким образом, с 19 июля на год перекроют движение на магистрали M1, начинающейся от границы с Румынией, и пересекающей Леушены, Кишинев, Дубоссары, и заканчивающейся на границе с Украиной.

В связи с этим движение перенаправят по трассам R4 R6 – Гояны – Криуляны – M1 и G72 R6 – Браниште – Криуляны.

Водителей, пересекающих трассу M1, просят соблюдать временные дорожные знаки и объезжать ремонтируемый участок дороги.

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Джерело:  Европейская правда
Молдова (585) Румунія (301) траса (18)


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