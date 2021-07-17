Peugeot перестанет выпускать дизельные и бензиновые автомобили с 2025 года

Французская компания Peugeot с 2025 года перестанет выпускать автомобили с бензиновыми и дизельными двигателями.

Компания полностью перейдет на гибридные и электрические силовые установки, передает autonews.

Сейчас у Peugeot есть несколько гибридных версий стандартных моделей. В частности, полностью гибридные версии есть у обновленного кроссовера Peugeot 3008 C, седана 508 и 508 SW.

Недавно в продаже появился хэтчбек и универсал 308 нового поколения. Покупателям предлагают гибридные версии.

Что же касается электромобилей, то у Peugeot сейчас есть две такие модели. Это супермини e-208 и кроссовер e-2008.