Peugeot перестанет выпускать дизельные и бензиновые автомобили с 2025 года
Французская компания Peugeot с 2025 года перестанет выпускать автомобили с бензиновыми и дизельными двигателями.
Компания полностью перейдет на гибридные и электрические силовые установки, передает autonews.
Сейчас у Peugeot есть несколько гибридных версий стандартных моделей. В частности, полностью гибридные версии есть у обновленного кроссовера Peugeot 3008 C, седана 508 и 508 SW.
Недавно в продаже появился хэтчбек и универсал 308 нового поколения. Покупателям предлагают гибридные версии.
Что же касается электромобилей, то у Peugeot сейчас есть две такие модели. Это супермини e-208 и кроссовер e-2008.
Джерело: autonews
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Miko R #228197
показати весь коментар18.07.2021 22:31 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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