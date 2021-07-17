БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
1 592 1

Peugeot перестанет выпускать дизельные и бензиновые автомобили с 2025 года

Peugeot перестанет выпускать дизельные и бензиновые автомобили с 2025 года

Французская компания Peugeot с 2025 года перестанет выпускать автомобили с бензиновыми и дизельными двигателями.

Компания полностью перейдет на гибридные и электрические силовые установки, передает autonews.

Сейчас у Peugeot есть несколько гибридных версий стандартных моделей. В частности, полностью гибридные версии есть у обновленного кроссовера Peugeot 3008 C, седана 508 и 508 SW. 

Недавно в продаже появился хэтчбек и универсал 308 нового поколения. Покупателям предлагают гибридные версии.

Что же касается электромобилей, то у Peugeot сейчас есть две такие модели. Это супермини e-208 и кроссовер e-2008.

Автор: 

Джерело:  autonews
авто (4168) бензин (1110) Peugeot (22)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Маск просто переворачивает мир с головы на ноги. Хорошо бы успели... Мерседес-Бенц тоже объявил об отказе от разработки новых ДВС, включая водородные. Не будут разрабатываться также механические КП. Все переходят на электрику и электронику.
показати весь коментар
18.07.2021 22:31 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 