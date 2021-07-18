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Евростат назвал самые дешевые и самые дорогие страны Евросоюза

Евростат назвал самые дешевые и самые дорогие страны Евросоюза

Среди стран ЕС самые низкие цены на продукты питания зарегистрированы в Румынии, а самые высокие - в Дании.

Об этом говорится в данных европейского статистического ведомства, передает Европейская правда. 

Самые низкие цены на продукты питания и неалкогольные напитки фиксируются в Румынии (66% от среднего уровня по ЕС), Польше (68%), Венгрии (80%), Болгарии (81%) и Литве (84%).

Дорогие продукты питания и неалкогольные напитки - в Дании (129%), Люксембурге (126%), Австрии (12,5%), Швеции (121%) и Финляндии (119%).

Самый дорогой алкоголь и табак в ЕС - в Ирландии, цены там составляют 187% от среднеевропейских. Также в тройку самых дорогих входят Финляндия - (158%) и Швеция (136%)

Самые дешевые алкоголь и табак в Болгарии (61%), Венгрии (69%), Польше (70%) и Румынии (75%).

Автор: 

Джерело:  Европейская правда
Євростат (26) статистика (121) ціни (3533) Євросоюз (5190)


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