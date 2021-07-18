Украина получила первые 2 миллиона доз вакцины Moderna, – ЮНИСЕФ

В Украину прибыли первые 2 млн доз вакцины Moderna от коронавируса COVID-19, переданные Соединенными Штатами Америки по инициативе COVAX

Об этом сообщили в ЮНИСЕФ, передает Интерфакс-Украина.

"Детский фонд ООН доставил в Украину более 2 млн доз COVID-вакцины производства американской компании Moderna. Партия в размере 2 000 040 доз была предоставлена американским правительством по глобальному механизму COVAX", - говорится в сообщении.

Как отмечается, эта партия COVID-вакцины пойдет на прививку мобильными бригадами организованных коллективов и профессиональных групп предыдущих этапов вакцинации.

"Наша ключевая цель - защитить как можно больше украинцев от COVID-19. Мы благодарны партнерам, которые помогают нам в этом. Ежедневно мы увеличиваем объемы вакцинации, чтобы все желающие имели доступ к вакцинации. Я призываю украинцев, которые еще не привились, не медлить и посетить ближайший центр массовой вакцинации, чтобы защитить свое здоровье", - заявил глава Министерства здрававоохранения Виктор Ляшко.

Отмечается, что Moderna - это мРНК вакцина. Она требует особенного хранения и транспортировки, которое обеспечивает Агентство США по международному развитию USAID.

Ранее сообщалось, что производитель вакцин от COVID-19 американская биотехнологическая компания Moderna впервые в своей истории получила квартальную чистую прибыль: $1,2 млрд по итогам первого квартала 2021 года.