"Киевзеленбуд" запустил реестр зеленых зон коммунальной собственности

КО "Киевзеленбуд" разработало реестр зеленых зон коммунальной собственности территориальной обшине Киева. Реестр - это цифровая карта с информацией об объектах, находящихся на балансе предприятий, входящих в объединение.

Об этом говорится в сообщении Киевской городской государственной администрации.

Реестр доступен в информационно-аналитической системе "Имущество". Он был создан с целью обеспечения прозрачности, открытости, информативности и общественного контроля; учета и освещения сведений о количестве балансовых территорий зеленого хозяйства на базе современных геоинформационных технологий.

Реестр зеленых зон позволяет пользователям получить информацию о количестве городских зеленых зон, находящихся на балансе КО "Киевзеленстрой" (парков, скверов), лесопарковых хозяйств, объектов природно-заповедного фонда, актуальных объектов капитального ремонта и контакта ответственных лиц с вопросам содержания парков и скверов.

В частности, в реестре имеются следующие данные:

тип объекта (соответствующего цвета на карте);

локация объекта (район, адрес, учетный код);

целевое назначение, цель и вид права;

ориентировочный размер зеленой зоны;

номер решения Киевского городского совета о предоставлении статуса объекта;

номер ходатайства о предоставлении разрешения;

номер проекта решения Киевского городского совета о предоставлении разрешения на разработку проекта землеустройства;

номер решения Киевского городского совета об утверждении проекта землеустройства и передачи земельного участка в постоянное пользование;

дата регистрации земельного участка, что передан в постоянное пользование, в реестре прав;

дата приема-передачи на баланс земельного участка, что передан в постоянное пользование;

другая информация, которую необходимо внести в процессе разработки.

Для удобства на карте есть слои, разделенные по типу объекта и подключенные к отображению на карте. Каждый будет иметь возможность выборочно работать с тем слоем, который необходимо исследовать.

Сервис еще на стадии разработки и работает в тестовом режиме, однако уже сейчас можно увидеть большинство объектов на карте.