Бельгия открыла границы для украинцев

ельгия отрыла границы для всех путешествий украинцев согласно рекомендации Совета Европейского союза.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Twitter.

"Бельгия открылась для всех типов путешествий Украинская согласно рекомендации Совета ЕС. МИД работает, чтобы этим летом возможностей для путешествий становилось больше", - написал Кулеба.

Теперь, согласно интерактивной карте МИД Украины, для путешествия в Бельгию нужны следующие следующие документы: биометрический паспорт гражданина Украины, срок действия которого должна превышать дату предполагаемого выезда из Бельгии на 6 месяцев, документальное подтверждение цели поездки; подтверждение финансовой состоятельности; полис медицинского страхования, что признается на территории стран Евросоюза. За 48 часов до прибытия в Бельгию нужно заполнить форму Passenger Locator Form (PLF).

Ранее сообщалось, что Германия обновила перечень третьих стран, из которых разрешен беспрепятственный въезд на немецкую территорию. 16 июля в перечень добавили Украину и Саудовскую Аравию. Так, начиная с 18 июля все резиденты Украины смогут беспрепятственно посещать Германию.