В Украине зафиксировали 182 новых случая COVID-19

На утро 19 июля в Украине зафиксировали 182 новых случая заболевания коронавирусной болезнью.

В частности, заболело 11 детей, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Также госпитализировали 307 человек, умерло 5 пациентов, выздоровело – 187. Кроме того, совершили 16 970 тестов.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зафиксировали в Киеве (82), Одесской (18), Житомирской (18), Киевской (12) и Харьковской (10) областях.

За все время пандемии в Украине заболело 2 244 677 человек, выздоровело – 2 181 385, летальных случаев зафиксировали 52 731, также провели 11 161 068 тестов.

С начала кампании вакцинации против COVID-19 в Украине привили 2 667 523, за прошедшие сутки – 37 173. Полностью иммунизированы – 1 431 127.