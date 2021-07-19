"Приватбанк" сократил прибыль за полгода на 2,4 миллиарда

Прибыль государственного "Приватбанка" в январе-июне 2021 года сократилась на 17,4% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – до 11,6 млрд грн (14,04 млрд грн) в связи с укреплением гривни.

Об этом сообщают в пресс-служба банка, передает Интерфакс-Украина.

"В первом полугодии 2021 года влияние макроэкономических факторов, прежде всего, рост доходности долгосрочных казначейских бумаг правительства США и укрепление курса гривни обусловили отрицательный результат от переоценки индексированных облигаций внутреннего государственного займа, полученных в качестве взноса в уставный капитал банка при национализации", – говорится в сообщении.

Отмечается, что убытки банка из-за переоценки капитальных ОВГЗ в инвестиционном портфеле финучреждения составили 6,9 млрд грн, в то время как прибыль от обслуживания клиентов и банковских операций за шесть месяцев составила 17,4 млрд грн, что на 35% больше результатов первого полугодия 2020 года, а прибыль от переоценки валютной позиции за полгода составила 1,3 млрд грн.

Указывается, что чистая прибыль банка за второй квартал текущего года составила 9,2 млрд грн, что в 2,6 раза больше, чем за аналогичный период 2020 года (3,61 млрд грн)

Кроме того, чистый процентный доход "Приватбанка" за полгода вырос на 25% к соответствующему показателю годом ранее и составил 13,3 млрд грн, а комиссионный доход – на 30%, до 10,6 млрд грн, за счет роста количества активных клиентов банка.

Согласно сообщению, объем средств клиентов в банке на конец первого полугодия по сравнению с показателями прошлого года возрос на 14% – до 305 млрд грн.

По данным пресс-службы, кредитный портфель банка увеличился на 11% по сравнению с первым полугодием 2020 года – до 62,5 млрд грн.

Согласно статистике Нацбанка, на 1 марта 2021 года по размеру общих активов "Приватбанк" занимал первое место в рейтинге (561,062 млрд грн) среди 73 действовавших в стране банков.