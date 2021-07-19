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"Приватбанк" сократил прибыль за полгода на 2,4 миллиарда

Прибыль государственного "Приватбанка" в январе-июне 2021 года сократилась на 17,4% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – до 11,6 млрд грн (14,04 млрд грн) в связи с укреплением гривни.

Об этом сообщают в пресс-служба банка, передает Интерфакс-Украина.

"В первом полугодии 2021 года влияние макроэкономических факторов, прежде всего, рост доходности долгосрочных казначейских бумаг правительства США и укрепление курса гривни обусловили отрицательный результат от переоценки индексированных облигаций внутреннего государственного займа, полученных в качестве взноса в уставный капитал банка при национализации", – говорится в сообщении.

Отмечается, что убытки банка из-за переоценки капитальных ОВГЗ в инвестиционном портфеле финучреждения составили 6,9 млрд грн, в то время как прибыль от обслуживания клиентов и банковских операций за шесть месяцев составила 17,4 млрд грн, что на 35% больше результатов первого полугодия 2020 года, а прибыль от переоценки валютной позиции за полгода составила 1,3 млрд грн.

Указывается, что чистая прибыль банка за второй квартал текущего года составила 9,2 млрд грн, что в 2,6 раза больше, чем за аналогичный период 2020 года (3,61 млрд грн)

Кроме того, чистый процентный доход "Приватбанка" за полгода вырос на 25% к соответствующему показателю годом ранее и составил 13,3 млрд грн, а комиссионный доход – на 30%, до 10,6 млрд грн, за счет роста количества активных клиентов банка.

Согласно сообщению, объем средств клиентов в банке на конец первого полугодия по сравнению с показателями прошлого года возрос на 14% – до 305 млрд грн.

По данным пресс-службы, кредитный портфель банка увеличился на 11% по сравнению с первым полугодием 2020 года – до 62,5 млрд грн.

Согласно статистике Нацбанка, на 1 марта 2021 года по размеру общих активов "Приватбанк" занимал первое место в рейтинге (561,062 млрд грн) среди 73 действовавших в стране банков.

Автор: 

Джерело:  Интерфакс-Украина
прибуток (1823) Приватбанк (1786)


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Топ коментарі
+10
То при шоколадном барыге все росло и укреплялось.

А при честном и энергичном ЗЕ Украина превратилась в дырявую лодку, в котрой все время где-то прорывает течь.
К тому же, эту лодку постоянно мотыляет из стороны в сторону потому что командуют дебилы и мошенники.

Если во главе НБУ находится Шевченко, грабивший банки и вкладчиков, что должно произойти с банковской системой...

П.С. ГБР ищет разыщет Жеваго. А Шевченко за те же схемы никто не ищет.
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19.07.2021 12:55
+2
Странно. 😁

Все ж так хорошо начиналось - простой нарид выбрал слуг Коломойского и Ахметова.
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19.07.2021 12:48
+2
Ты с осени 2013 по осень 2014 в запое был и пропустил Майдан, бегство Януковича с бюджетом Украины, начало войны с Роисей?

И кто вам, кугутам тупым, сказал, что, когда доллар был по 8 это было?

Гривну отпустили и она стала стоить столько, во сколько ее оценивают, а не столько сколько жлобу у власти надо.
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19.07.2021 19:13
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Це "Привптбак", який в Україні, чи якийсь інший? Це де гривня "укріпилася"?
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19.07.2021 12:24 Відповісти
То при шоколадном барыге все росло и укреплялось.

А при честном и энергичном ЗЕ Украина превратилась в дырявую лодку, в котрой все время где-то прорывает течь.
К тому же, эту лодку постоянно мотыляет из стороны в сторону потому что командуют дебилы и мошенники.

Если во главе НБУ находится Шевченко, грабивший банки и вкладчиков, что должно произойти с банковской системой...

П.С. ГБР ищет разыщет Жеваго. А Шевченко за те же схемы никто не ищет.
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19.07.2021 12:55 Відповісти
это вы что-то не то покурили, при шоколадном рос курс доллара и тарифы, укреплялась стенка Яценюка и зарплаты топ-чиновников типа Коболева и т.п., то что Бубочка продолжил наследие попередника - ему аукнется как и попереднику, осталось пару лет обождать
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19.07.2021 20:02 Відповісти
Начнем с того что Порош отнял Приватбанк(и правильно сделал) у афериста-Коломойского который украл из Привата 5 млрд долларов. И после этого после приватизации Приватбанк каждый год давал в казну государства около миллиарда доллара прибыли. А тарифы росли и экономика падала в 14 и 15 году не из-за Порошенко а из-за российской военной агрессии и вынужденных трат государства на оборону и как следствие-потеря Рашкинского рынка для украинского экспорта. Причем здесь Порошенко?. Последние 2 года Президенства Порошенко-ВВП только РОС. Как только прищел Зельц-так уже через 6 мес еще ДО КОВИДА ВВП Украины начал падать ,резко сократились доходы госбюджета,таможня перестала собирать пошлины и тд. А что вы ожидали от полнейшего непрофессионала-Зеленского и его команды КВН-жиков в Раде? Я не знаю кто больший позор Украины-Янукович или Зеленский Последствия деятельности обеих-очень печальные
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20.07.2021 10:03 Відповісти
Странно. 😁

Все ж так хорошо начиналось - простой нарид выбрал слуг Коломойского и Ахметова.
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19.07.2021 12:48 Відповісти
Чел, Порох к власти пришел гривна по 8 была ушел по 27, тарифы поднял в 10 раз =), сделал среднюю пенсию 100 дол., поднял налоги, в чем его успех, в оплате кучке троллей на цензоре...
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19.07.2021 19:02 Відповісти
Ты с осени 2013 по осень 2014 в запое был и пропустил Майдан, бегство Януковича с бюджетом Украины, начало войны с Роисей?

И кто вам, кугутам тупым, сказал, что, когда доллар был по 8 это было?

Гривну отпустили и она стала стоить столько, во сколько ее оценивают, а не столько сколько жлобу у власти надо.
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19.07.2021 19:13 Відповісти
а кого посадили за вынос бюджета ? Януковощь ведь не по карманам его рассовал, этому способствовало большое количество банковских сотрудников и не только, есть фамилии посаженных за этот подвиг ? и кстати бюджет имеет свойство пополнятся регулярными платежами, так что ситуация с ним выровнялась, а вот наказание "героев" не настигло вообще
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19.07.2021 20:09 Відповісти
именно что по карманам! высаживалось все в нал и вывезлось камазами в рашку. но тебе хоть ссы в глаза.
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20.07.2021 11:36 Відповісти
Ты еаверное диабетик и шоколада не ешь?)) Ты такое же продажное чмо как и твой честный гетьман! Ты думаешь вас тут упырей продажных кто то читает еще?))))
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20.07.2021 11:07 Відповісти
думает что нет. потому что как только тебя насадили на бутылку, тебе стало не до чтения
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20.07.2021 11:38 Відповісти
Посмотри зеркало какие отметины но твоем очке ))) Там были все кому не лень, а методичку когда сменишь свою? Ты уже год пишешь лдни и те комментарии, ты вор по зову души а не патриот )))
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20.07.2021 22:23 Відповісти
Рост ВВП и экономики - это успех.

Падение ВВП и экономики - это крах.

Все просто, но не у вас, дебилов, живущих курсом в обменке, но не имеющим ни малейшего понятия о том, как он получается и что такое курс национальной валюты вобще.
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19.07.2021 19:16 Відповісти
Если курс нацвалюты падает в 2 раза-значит и ВВП падает в 2 раза. Конечно можно считать ВВП по ППС-но это только для тех стран где внутренние цены сильно в разы отличаются от общемировых(в Дании,Израиле,Швейцарии). Россияне часто пользуются этим ВВП по ППС чтобы показать что уровень ВВП в ПФ просел не так сильно как курс рубля-а это не правильно
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20.07.2021 10:08 Відповісти
Ты гений!!!
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20.07.2021 23:54 Відповісти
Ну тогда расскажы почему при росте курса при Порохе рос ВВП, а при ЗЕ ВВП оказалсяв жопе еще в 2019 году, не смотря на стабильный курс.
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20.07.2021 23:57 Відповісти
Бред не пишите. Гривня была 13-14 еще до того как Порох стал Президентом. Кстати в РФ рубль тоже упал-это ПОРОХ ВИНОВАТ?))) Война с Российей,остановка товарооборота с ней и как следствие падение ВВП Украины и курса гривни-в этом нет никакой вины Порошенко. Это вина Путина и России. России с которой никогда нельзя дружить и надеятся на ее адекватность
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20.07.2021 10:06 Відповісти
Слышь, говорящее насекомое, а ты не в курсе про войну с Расией?
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20.07.2021 10:30 Відповісти
Оно в курсе, по тому и избрало просто перестаньстреляльщика. Но что-то офис простых решений не работает.
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20.07.2021 10:45 Відповісти
правильно обанкротить и продать за гривню бене взад-таков план нелоха
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19.07.2021 13:36 Відповісти
ВаЗелинові, що чутно про Пороха?
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19.07.2021 15:37 Відповісти
Добре, що хоч не збитковий поки що, як інші держ.підприємства за зеленої влади.
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19.07.2021 23:53 Відповісти
Готовят к продаже и всего-то. Для этого и делают убыточным, чтоб кто-то по дешевке мог купить.
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20.07.2021 08:41 Відповісти
Ну и дураки вы все.
Уменьшилась доходность ОВГЗ, которых у Привата - немеряно.
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20.07.2021 10:32 Відповісти
Смотрите как Цензор поднимает своих проплаченных порохоботов со своим "народным" мнением ))) Одни жабы шоколадные )))
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20.07.2021 11:09 Відповісти
Тяжело тебе сидя на бутылке воевать с шоколадными жабами
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20.07.2021 11:39 Відповісти
За кого ты себя холуй самозванного гетьмана считаешь?)))) Ты же бомж по жизни ))))
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20.07.2021 22:20 Відповісти
Как только чеха выдавили с председателя правления Привата - так резко прибыльность банка и упала Совпадение!
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20.07.2021 11:40 Відповісти

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