Англия отменила почти все карантинные ограничения

Правительство Великобритании с 19 июля отменяет практически все внутренние ограничения, связанные с коронавирусом.

Как сообщают местные СМИ, с полуночи 19 июля ночные клубы смогли вновь открыться, а другим заведениям разрешили работать без ограничений, также были отменены предписания по обязательному ношению масок, социальному дистанцированию и работе из дома, передает Интерфакс-Украина.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в видеобращении заявил: "Если мы не сделаем этого сейчас, то мы откроемся осенью, в зимние месяцы, когда вирус будет иметь преимущество из-за холодной погоды".

В то же время Джонсон призвал граждан вакцинироваться от COVID-19.

Среди прочих послаблений полностью вакцинированным гражданам, возвращающимся из стран, входящих в "желтый список", кроме Франции, с понедельника не нужно соблюдать 10-дневный карантин.

Тем не менее, остаются в силе требования к самоизоляции после тесного контакта с заболевшим COVID-19.

Однако, правительства Шотландии и Уэльса сохраняют ряд ограничений. Среди них – обязательное ношение медицинских масок.

Британия занимает седьмое место в мире по числу случаев заражения COVID-19. Так, по данным университета Джонса Хопкинса, в стране за время пандемии зарегистрировано 5 млн 455 тыс. 276 случаев заражения и 128 тыс. 985 летальных исходов.