Управление проблемных активов Нацбанка возглавил бывший топ-менеджер банка Жеваго

По результатам открытого конкурса на должность начальника Управления работы с проблемными активами Национального банка с 19 июля назначен Олег Далеко.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Отмечается, что к сфере его полномочий будет принадлежать, в частности, взаимодействие с Фондом гарантирования вкладов физлиц относительно возвращения задолженности по кредитам рефинансирования за счет заложенного имущества, принадлежащего ликвидируемым банкам.

Также к его полномочиям относятся организация и контроль по сопровождению исполнительных производств по обращению взыскания на заложенное имущество, принадлежащее имущественным поручителям, и взыскания задолженности по финансовым поручителей по кредитам рефинансирования.

Кроме того, Далеко будет заниматься организацией и сопровождением продажи собственного имущества Нацбанка, а также заложенного имущества, приобретенного в собственность НБУ в счет погашения задолженности по кредитам рефинансирования.

В то же время к его полномочиям будет относиться организация и контроль за работой управителей непроданными активами банков, ликвидация которых началась до создания Фонда гарантирования вкладов.

Отмечается, что Управление по работе с проблемными активами входит в финансово-административный и операционный блок, руководство которым по вертикали подчинения осуществляет первый заместитель Председателя Национального банка Екатерина Рожкова.

В Нацбанке сообщили, что Олег Далеко работает в банковском секторе более 10 лет. До работы в центробанке он шесть лет был заместителем главы правления ПАО "Кристалбанк".

Кроме того, в 2010-2015 годах работал в АО "Финансы и кредит" (сначала директором Центра по работе с проблемными активами банка, позже – директором Центра координации и сопровождения работы региональной сети).

Также имеет опыт работы в органах государственной исполнительной службы, так как в 1998-2010 годах работал в Главном управлении юстиции в Полтавской области.