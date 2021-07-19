Кубраков продал свою долю в бизнесе за 10 миллионов (обновлено)

Министр инфраструктуры Александр Кубраков сообщил о продаже своей доли в компании, специализирующейся на управлении недвижимостью и коммунальных услугах.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

По его словам, компания была основана в 2016 году.

"В 2019 году, когда я впервые принял решение присоединиться к избирательному списку "Слуги народа", я передал свою долю в группе компаний в управление. В конце 2020 года я принял решение продать свою долю бизнеса. Для оценки ее стоимости была привлечена компания из большой четверки", – написал Кубраков.

Министр добавил, что подготовка к сделке длилась несколько месяцев и уже завершена.

"Все результаты соответствующих сделок будут задекларированы", – подчеркнул Кубраков.

Как свидетельствуют данные в Едином государственном реестре деклараций, 16 июля Кубраков задекларировал получение 9,86 млн грн за отчуждение ценных бумаг и корпоративных прав в пользу Руслана Крамаренко.

Согласно данным госреестра юрлиц, Кубраков и Крамаренко через MDL House Service, UAB совместно владели ООО "Місто для людей" с уставным капиталом 2,35 млн грн, а также рядом связанных фирм. Кубраков также руководил этой компанией до июня 2019 года. Согласно данным отчетности, компания получила в 2020 году 14,55 млн грн чистой прибыли, ее доход составил 33,95 млн грн, свидетельствуют данные сервиса Opendatabot.

Крамаренко – бывший заместитель председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) в июля 2010 - 2014 годах. Бывший заместитель министра и первый замминистра ЖКХ.

Осенью 2020 года баллотировался в Киевсовет по списку "Оппозиционной платформы – За жизнь" ("ОПЗЖ"), но не прошел.

Напомним, Кубраков возглавил Министерство инфраструктуры в мае 2021 года. Ранее, с ноября 2019 года он был главой "Укравтодора".