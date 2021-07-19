Кабмин утвердил перечень госзакупок к празднованию Дня независимости

Кабинет министров утвердил перечень государственных закупок товаров, работ и услуг для подготовки и проведения мероприятий по празднованию 30-й годовщины независимости Украины, а также определил заказчиков для них.

Об этом свидетельствует соответственное постановление на "Урядовом портале", передает Интерфакс-Украина.

Среди утвержденных услуг - аренда конструкций (трибун, комментаторских кабин и пр.), разработка дизайна сцены, а также программы мероприятий и аккредитации участников и делегаций и другие услуги. Также среди них значатся услуги по прокату транспортных средств с водителем и нерегулярные пассажирские перевозки, экскурсии, медицинские, страховые, юридические и брокерские услуги, организация рекламных кампаний, услуги ведущих, аренда помещений и отельные услуги.

Что касается товаров, то в перечне, в частности, значатся компьютерная техника и телеоборудование, расходные материалы, приборы технического контроля, мебель, атрибутика, подарочные часы, сувениры, спецодежда, футболки и рубашки, вышитые сорочки, работы искусства, канцелярские и пластиковые изделия и другое.

Кабмин также определил заказчиков, которые могут проводить закупку данных товаров, работ и услуг, среди них - Министерство культуры и информационной политики, Министерство молодежи и спорта, Министерство иностранных дел, Минобороны, Госкино, Госкомтелерадио, Украинский институт национальной памяти, Украинский институт книги, Национальные заповедники "Киево-Печерская лавра" и "София Киевская" и другое.

Ранее сообщалось, что сумма расходов непосредственно на торжества прогнозируется на уровне 100 млн грн из общей сметы Плана мероприятия в размере 5,4 млрд грн.

Остальная сумма будет направлена на масштабные инфраструктурные проекты, в частности, на модернизацию 6 региональных аэропортов, строительство евроколеи Киев - Львов - Скнилов, завершение строительства нового лечебно-диагностического комплекса "Охматдета" и тому подобное.