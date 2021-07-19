Банки закрыли за полгода 239 отделений, – НБУ

Украинские банки в январе-июне 2021 года сократили количество структурных подразделений на 3,4%, или на 239 отделений – до 6 895.

Согласно данным Национального банка Украины, по итогам января-июня "Приватбанк" прекратил работу 143 отделений, сократив их количество до 1 574, "Ощадбанк" – 94 (до 1 743), "Альфа Банк" – 15 (до 203), "Укрсиббанк" – 12 (до 260), "Укргазбанк" – 7 (до 269), передает Интерфакс-Украина.

В то же время в первом полугодии банки открыли 43 отделения, в том числе "ПУМБ" открыл 12 отделений, увеличив их количество до 236, "ПИБ" – семь (до 33), "Укрбудинвестбанк" – четыре (до 52).

Согласно данным Нацбанка, по состоянию на 1 июля 2021 года "Ощадбанк" остается лидером по количеству отделений (1 743), второе место занимает "Приватбанк" (1 574), третье – "Райффайзен банк" (396), четвертое – "Укргазбанк" (269) и пятое – "Укрсиббанк" (260).

С одним открытым отделением работают "Проминвестбанк" (ПИБ), банки "Траст-Капитал", "Кредит Европа" и "Фамильный", БТА Банк, а без подразделений – "ИНГ Банк Украина", "Ситибанк", Украинский банк реконструкции и развития (УБРР), "Кредитвест Банк", "Дойче Банк ДБУ", СЕБ "Корпоративный Банк", "Альпари Банк", банк "Авангард", банк "Портал" и Расчетный центр, свидетельствуют данные регулятора.