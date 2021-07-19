Страны ОПЕК и Россия договорились об увеличении добычи нефти

Страны ОПЕК+ договорились о повышении нефтедобычи, начиная с августа.

Об этом говорится в пресс-релизе ОПЕК по итогам состоявшейся накануне встречи участников картеля, России и ряда других нефтедобывающих стран.

Согласно документа, участники сделки будут повышать добычу ежемесячно на 400 тыс. баррелей с целью постепенно нивелировать действующее ограничение в объеме 5,8 млн баррелей в сутки.

При этом в декабре 2021 года будет дана оценка рынку.

При этом с мая 2022 года для Саудовской Аравии и России будет повышена база отсчета снижения нефтедобычи с 11 до 11,5 млн б/с, для ОАЭ – с 3,2 до 3,5 млн б/с, для Ирака – с 4,65 до 4,8 млн б/с, для Кувейта – с 2,8 до 2,96 млн б/с –всего на 1,63 млн б/с.

Следующая встреча министров стран ОПЕК+ состоится 1 сентября.

Цены на нефть отреагировали снижением в ходе торгов в понедельник на фоне решения ОПЕК+ наращивать добычу, отмечает Интерфакс-Украина.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures утром в понедельник составляла $72,93 за баррель, что на $0,66 (0,90%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляла к этому времени $71,24 за баррель, что на $0,57 (0,79%) ниже итогового значения предыдущей сессии.