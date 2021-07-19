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Крупные сети АЗС рекордно повысили цены на автогаз

Крупные сети АЗС рекордно повысили цены на автогаз

За прошедшие выходные, с 16 по 19 июля, средняя цена сжиженного газа в сетях АЗС повысилась на 28 копеек – до 16 грн/л.

В последний раз такой отметки стоимость ресурса достигала в ноябре 2018 года (16,03 грн/л), сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

При этом цена ресурса в сетях премиум-сегмента побила рекорд за всю историю наблюдения. Так, ОККО выставила на стелу 17,49 грн/л, SOCAR – 17,48 грн/л, WOG – 17,28 грн/л.

KLO и "Авантаж 7" подняли цены на 50 и 60 копеек – до 16,69 и 15,58 грн/л соответственно.

СУГ на станциях операторов "БРСМ-Нафта" и Motto подорожал в среднем на 18 и 23 копейки – 16,03 до грн/л и 15,81 грн/л. В сети Shell за выходные цена выросла на 30 копеек – до 15,87 грн/л.

Такие сети как AMIC, Prime, "Параллель", BVS, UPG, Chipo, SunOil, ZOG, "Укргаздобыча", Marshal и другие подняли цены на 10-80 копеек за литр.

Основным фактором подорожания СУГ аналитики "А-95" называют рост оптовых цен продукта вследствие нарастающего дефицита в большинстве регионов. Там отмечают, что с начала июля оптовая цена СУГ возросла на 3 000 грн/т, что эквивалентно 1,6 грн/л. За тот же период розничные сети продемонстрировали удорожание на 70-90 копеек.

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Джерело:  еnkorr
АЗС (1595) ціни (3533) скраплений газ (1147)


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Топ коментарі
+18
а как вы хотели, эпоха бедности закончилась, теперь будете платить по багатому за газ , тарифы , электрика....да зеледупики?
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19.07.2021 13:36 Відповісти
+17
Прошлым лето газ был по 8 этим по 17 грн, потужно так закончилась время зубожиння
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19.07.2021 13:25 Відповісти
+10
зеленский сказал что он всех олигархов поборол
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19.07.2021 13:55 Відповісти
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Прошлым лето газ был по 8 этим по 17 грн, потужно так закончилась время зубожиння
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19.07.2021 13:25 Відповісти
Коли це він був по 8? Щось не пам'ятаю такого.
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19.07.2021 21:10 Відповісти
Був в районі 9 гривень під час першого локдауна навесні 2020 року. Бензин тоді теж впав в ціні. Цифр не пам'ятаю.
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19.07.2021 21:57 Відповісти
а как вы хотели, эпоха бедности закончилась, теперь будете платить по багатому за газ , тарифы , электрика....да зеледупики?
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19.07.2021 13:36 Відповісти
а при какой власти у нас не дружили с олигархами, которые распоряжаются всеми природными и энерго ресурсами страны ?
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19.07.2021 13:54 Відповісти
зеленский сказал что он всех олигархов поборол
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19.07.2021 13:55 Відповісти
OLM же
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19.07.2021 14:46 Відповісти
Они еманулись,на бензине выходит дешевле ездить,где логика Зин??
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19.07.2021 14:39 Відповісти
в том и прикол, что уравняются все носители. и гибридные теслы тоже )
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19.07.2021 14:47 Відповісти
Нет, не дешевле. Потребление газа к бензину с коэфициентом где-то 1,2.
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19.07.2021 21:59 Відповісти
какаяразница?
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19.07.2021 15:07 Відповісти
Барыги увидели, что всё больше авто переходит на ГБО, вот и результат. А балабольство про какой-то дефицит - лапша для лохов.
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19.07.2021 19:34 Відповісти

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