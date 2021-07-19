БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
3 054 0

Столичные станции метро "Берестейская" и "Академгородок" затопило (обновлено)

Столичные станции метро

Станции киевского метрополитена "Берестейская" и "Академгородок" днем 19 июля закрыли на вход и на выход по техническим причинам.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, произошло попадание воды в кассовый зал станции "Берестейская". 

"На месте работают специалисты. Об открытии станции сообщат дополнительно", – говорится в сообщении.

Кроме того, вестибюль №1 станции "Академгородок" также закрыли на вход и выход из-за попадания воды.

Впоследствии в КП "Киевский метрополитен" сообщили, что по состоянию на 15:30 обе станции возобновили работу в штатном режиме.

Отметим, что днем Киев накрыли грозы и проливные дожди.

Автор: 

Джерело:  КГГА
Київ (4707) Метрополітен (612) негода (56)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 