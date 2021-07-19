СБУ задержала трех участников нападения на замглавы АРМА. ВИДЕО

Служба безопасности установила и обнаружила трех человек, ответственных за заказное нападение в июне на заместителя главы Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА) Владимира Павленка

Как сообщает пресс-центр СБУ, предварительно, к нападению причастны трое людей, двое из которых – выходцы из криминальных кругов.

Установлено, что заказчики требовали у исполнителей не убивать жертву, а напугать – нанеся тяжкие телесные повреждения.

"В частности, по показаниям задержанных, изначально от них требовалось побить и отрезать замглавы АРМА ухо или палец, но позже "задание" заменили на "всадить две пули в руку и ногу", – говорится в сообщении.

Злоумышленники получили предварительную плату за выполнение "заказа". Первый транш, который им передали, составлял $10 тыс.

Кроме денег, задержанные передали исполнителю информацию о личности потерпевшего, образе его жизни, транспортных средствах, которыми он пользуется, адрес проживания, место работы, график и маршрут передвижения и другое.

В ходе контроля за совершением преступления, исполнитель совершил имитацию двух выстрелов в потерпевшего, после чего сообщил организаторам о выполнении заказа.

В СБУ напомнили, что 2 июня неизвестные напали на заместителя главы АРМА Владимира Павленко и совершили несколько выстрелов из огнестрельного оружия.

Правоохранители провели обыски по месту жительства фактических исполнителей и заказчиков на территории Киева и Одессы.

Трем фигурантам сообщено о подозрении по ч.1 ст.14 (подготовка к преступления), ч.2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.