Нацбанк ликвидировал управление по вопросам судов с Коломойским за "Приватбанк"

Национальный банк Украины (НБУ) ликвидировал управление, которые координировало юридическую стратегию в вопросах "Приватбанка".

Об этом глава департамента лицензирования НБУ Александр Бевз, заявивший о своем увольнении, сообщил в интервью НВ Бизнес.

"Это было целое управление, которое координировало юридическую стратегию в вопросах "Приватбанка". Почему оно было ранее выделено в отдельное подразделение вообще? По многим причинам. Первая причина – конфиденциальность. Об этом должно было знать незначительное количество людей. Второе. Очень много идет процессов в разных юрисдикциях. И соответственно, кто-то должен эту информацию сводить. Третье. Специфика судебных процессов в Украине и за рубежом разная", – пояснил Бевз.

По его словам, эксперты, которые там работали, фокусировались именно на этих вопросах.

Отвечая на вопрос, говорит ли это, что у НБУ изменилось отношение к делу "Приватбанка", Бевз ответил: "Я надеюсь, нет, во всяком случае публичные декларации у руководства не изменились. Но причин, почему было расформировано профильное подразделение, я не знаю. И это тоже вопрос, почему это не коммуницируется".

"Мы опять же возвращаемся к вопросу прозрачности принятия решений. Кто-то где-то решил, почему так. Это вредит. Если ты не объясняешь, почему – ты порождаешь сомнения. Вот об этом идет речь", – добавил глава департамента НБУ.

Как сообщалось, в начале июля руководящий состав Департамента лицензирования НБУ в полном составе во главе с Александром Бевзом подал в отставку, обвинив руководство регулятора в непрозрачном принятии решений и вмешательстве в надзорные процессы. В НБУ назвали причиной конфликта "расхождения в экспертных позициях" и пообещали заменить несогласных топ-менеджеров.

После этого о своем увольнении из НБУ также объявили директор Департамента финстабильности Виталий Ваврищук и директор Департамента сопровождения кредитов Олег Новаковский.