Рыжевский гранитный карьер внедрил уникальную систему пылепоглощения. ФОТО

В Рыжевском гранитном карьере (Полтавская область) обустроен уникальный защитный барьер для шумо- и пылеподавления. Почти 100-метровая стена имеет систему орошения. Возведение конструкции связано с наращиванием производства гранитного щебня. При этом, рядом находятся озеро и садоводческое общество.

Об этом сообщает Рыжевский гранитный карьер.

Стена защищает озеро и садоводческое общество от пыли и шума гранитного карьера

Как информируют представители компании, Рыжевский гранитный карьер (вблизи города Горишни Плавни) поставляет щебеночные материалы по программе "Большое строительство".

Рыжевский гранитный карьер поставляет щебеночную продукцию для "Большого строительства"

"Рыжевский гранитный карьер – один из старейших действующих предприятий Полтавской области. Гранит в карьере добывают с конца 60-х годов прошлого века. Сегодня наше предприятие производит кубовидный щебень для строительства дорог и программы "Большое строительство". Карьер – шумный объект, который генерирует немало шума и пыли. Именно поэтому мы решили инвестировать в покой соседской общины и защиту окружающей среды", - отметил директор карьера Владимир Кушко.

Предприятие, говорит Кушко, выделило на строительство защитного барьера полтора миллиона гривен. Его сооружение заняло 35 дней.

Бетонно-металло-пластиковая конструкция имеет в длину 94 метра и в высоту – 8 метров. По верхнему контуру проведен специальный водопровод с форсунками: они распыляют воду. По замыслу проектировщиков, эта искусственное водяное облако должно помочь защитить озеро Щучье и садоводческое общество от мелкодисперсной гранитной пыли.

По верхнему контуру стены проведен специальный водопровод с форсунками: они распыляют воду

"Мне не известно об аналогах нашей системы шумо- и пылеподавления в Украине. Наша стена – уникальна. Если на каком-то из других карьеров решат построить такую ​​защитную стену, мы охотно поделимся проектом и опытом строительства", - предлагает Владимир Кушко.

На предприятии также напомнили, что в 2017-2018 годах Рыжевский гранитный карьер несколько раз атаковали рейдеры. Чтобы украсть бизнес у законных владельцев и распилить на металлолом, черные регистраторы переписывали реестры, компанию забрасывали судебными исками.

Чтобы защитить карьер, трудовой коллектив неоднократно устраивал массовые акции протеста. В конце концов предприятие отстояли. Время от времени рейдеры продолжают напоминать о себе, пытаясь создать проблемы бизнесу.

"Наш коллектив составляет более 400 работников, это преимущественно местные жители. Мы работали и работаем, соблюдая требования украинского законодательства. Исправно платим налоги. В настоящее время производим качественную щебневую продукцию на современном оборудовании", - рассказывает директор карьера.

Рыжевский гранитный карьер

Дополнительно к защитному барьеру в карьере планируют высадить на границе своего участка 100 саженцев деревьев. На предприятии призывают коллег и из других карьеров последовать их примеру и, наращивая объемы производства, не забывать об окружающей среде и местных общинах.