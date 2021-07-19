Рыжевский гранитный карьер внедрил уникальную систему пылепоглощения. ФОТО
В Рыжевском гранитном карьере (Полтавская область) обустроен уникальный защитный барьер для шумо- и пылеподавления. Почти 100-метровая стена имеет систему орошения. Возведение конструкции связано с наращиванием производства гранитного щебня. При этом, рядом находятся озеро и садоводческое общество.
Об этом сообщает Рыжевский гранитный карьер.
Как информируют представители компании, Рыжевский гранитный карьер (вблизи города Горишни Плавни) поставляет щебеночные материалы по программе "Большое строительство".
"Рыжевский гранитный карьер – один из старейших действующих предприятий Полтавской области. Гранит в карьере добывают с конца 60-х годов прошлого века. Сегодня наше предприятие производит кубовидный щебень для строительства дорог и программы "Большое строительство". Карьер – шумный объект, который генерирует немало шума и пыли. Именно поэтому мы решили инвестировать в покой соседской общины и защиту окружающей среды", - отметил директор карьера Владимир Кушко.
Предприятие, говорит Кушко, выделило на строительство защитного барьера полтора миллиона гривен. Его сооружение заняло 35 дней.
Бетонно-металло-пластиковая конструкция имеет в длину 94 метра и в высоту – 8 метров. По верхнему контуру проведен специальный водопровод с форсунками: они распыляют воду. По замыслу проектировщиков, эта искусственное водяное облако должно помочь защитить озеро Щучье и садоводческое общество от мелкодисперсной гранитной пыли.
"Мне не известно об аналогах нашей системы шумо- и пылеподавления в Украине. Наша стена – уникальна. Если на каком-то из других карьеров решат построить такую защитную стену, мы охотно поделимся проектом и опытом строительства", - предлагает Владимир Кушко.
На предприятии также напомнили, что в 2017-2018 годах Рыжевский гранитный карьер несколько раз атаковали рейдеры. Чтобы украсть бизнес у законных владельцев и распилить на металлолом, черные регистраторы переписывали реестры, компанию забрасывали судебными исками.
Чтобы защитить карьер, трудовой коллектив неоднократно устраивал массовые акции протеста. В конце концов предприятие отстояли. Время от времени рейдеры продолжают напоминать о себе, пытаясь создать проблемы бизнесу.
"Наш коллектив составляет более 400 работников, это преимущественно местные жители. Мы работали и работаем, соблюдая требования украинского законодательства. Исправно платим налоги. В настоящее время производим качественную щебневую продукцию на современном оборудовании", - рассказывает директор карьера.
Дополнительно к защитному барьеру в карьере планируют высадить на границе своего участка 100 саженцев деревьев. На предприятии призывают коллег и из других карьеров последовать их примеру и, наращивая объемы производства, не забывать об окружающей среде и местных общинах.
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"уникальная система пылепоглощения" типа "стена"
этогениально
нам -завидует весьмир !
уря тащи, уря
так это мелочи.