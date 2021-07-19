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Новини
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Рыжевский гранитный карьер внедрил уникальную систему пылепоглощения. ФОТО

В Рыжевском гранитном карьере (Полтавская область) обустроен уникальный защитный барьер для шумо- и пылеподавления. Почти 100-метровая стена имеет систему орошения. Возведение конструкции связано с наращиванием производства гранитного щебня. При этом, рядом находятся озеро и садоводческое общество.

Об этом сообщает Рыжевский гранитный карьер.

Рыжевский гранитный карьер внедрил уникальную систему пылепоглощения 01
Стена защищает озеро и садоводческое общество от пыли и шума гранитного карьера

Как информируют представители компании, Рыжевский гранитный карьер (вблизи города Горишни Плавни) поставляет щебеночные материалы по программе "Большое строительство".

Рыжевский гранитный карьер внедрил уникальную систему пылепоглощения 02
Рыжевский гранитный карьер поставляет щебеночную продукцию для "Большого строительства"

"Рыжевский гранитный карьер – один из старейших действующих предприятий Полтавской области. Гранит в карьере добывают с конца 60-х годов прошлого века. Сегодня наше предприятие производит кубовидный щебень для строительства дорог и программы "Большое строительство". Карьер – шумный объект, который генерирует немало шума и пыли. Именно поэтому мы решили инвестировать в покой соседской общины и защиту окружающей среды", - отметил директор карьера Владимир Кушко.

Предприятие, говорит Кушко, выделило на строительство защитного барьера полтора миллиона гривен. Его сооружение заняло 35 дней.

Бетонно-металло-пластиковая конструкция имеет в длину 94 метра и в высоту – 8 метров. По верхнему контуру проведен специальный водопровод с форсунками: они распыляют воду. По замыслу проектировщиков, эта искусственное водяное облако должно помочь защитить озеро Щучье и садоводческое общество от мелкодисперсной гранитной пыли.

Рыжевский гранитный карьер внедрил уникальную систему пылепоглощения 03
По верхнему контуру стены проведен специальный водопровод с форсунками: они распыляют воду

"Мне не известно об аналогах нашей системы шумо- и пылеподавления в Украине. Наша стена – уникальна. Если на каком-то из других карьеров решат построить такую ​​защитную стену, мы охотно поделимся проектом и опытом строительства", - предлагает Владимир Кушко.

На предприятии также напомнили, что в 2017-2018 годах Рыжевский гранитный карьер несколько раз атаковали рейдеры. Чтобы украсть бизнес у законных владельцев и распилить на металлолом, черные регистраторы переписывали реестры, компанию забрасывали судебными исками.

Чтобы защитить карьер, трудовой коллектив неоднократно устраивал массовые акции протеста. В конце концов предприятие отстояли. Время от времени рейдеры продолжают напоминать о себе, пытаясь создать проблемы бизнесу.

"Наш коллектив составляет более 400 работников, это преимущественно местные жители. Мы работали и работаем, соблюдая требования украинского законодательства. Исправно платим налоги. В настоящее время производим качественную щебневую продукцию на современном оборудовании", - рассказывает директор карьера.

Рыжевский гранитный карьер внедрил уникальную систему пылепоглощения 04
Рыжевский гранитный карьер

Дополнительно к защитному барьеру в карьере планируют высадить на границе своего участка 100 саженцев деревьев. На предприятии призывают коллег и из других карьеров последовать их примеру и, наращивая объемы производства, не забывать об окружающей среде и местных общинах.

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Топ коментарі
+3
Как сказал классик - кому и кобыла невеста!
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19.07.2021 14:35 Відповісти
+3
Юзик полинял аж на полтора миллиона.
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19.07.2021 14:49 Відповісти
+3
Это карьер портит жизнь тысячам неповинных дачников во всей округе. С приходов Юзика карьер незаконно расширий свои границы и уничтожил несколько посадок, которые защищали дачные поселки от пыли. Сейчас Юзик хочет незаконно уничтожить единственную в округе асафльтную дорогу ведущую к трем дачным поселкам. Большое строительство за счет здоровья и свободы передвижения граждан Украины ? Спасибо за экологическую катастрофу в регионе !
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19.07.2021 15:18 Відповісти
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Как сказал классик - кому и кобыла невеста!
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19.07.2021 14:35 Відповісти
Бэз пыли и шуму!
"уникальная система пылепоглощения" типа "стена"
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19.07.2021 14:37 Відповісти
нифигасе... пыль осаждается водою !!!
этогениально
нам -завидует весьмир !
уря тащи, уря
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19.07.2021 14:39 Відповісти
Юзик полинял аж на полтора миллиона.
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19.07.2021 14:49 Відповісти
Это карьер портит жизнь тысячам неповинных дачников во всей округе. С приходов Юзика карьер незаконно расширий свои границы и уничтожил несколько посадок, которые защищали дачные поселки от пыли. Сейчас Юзик хочет незаконно уничтожить единственную в округе асафльтную дорогу ведущую к трем дачным поселкам. Большое строительство за счет здоровья и свободы передвижения граждан Украины ? Спасибо за экологическую катастрофу в регионе !
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19.07.2021 15:18 Відповісти
ну дык пусть компенсирует жителям за переезд, а не нахально выжимает их оттуда.
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20.07.2021 10:50 Відповісти
Ура стене! А то, что грунтом снятым при вскрыше, засыпают плавни в устье реки Псёл,
так это мелочи.
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19.07.2021 15:55 Відповісти
" рейдеры продолжают напоминать о себе, Источник: https://biz.censor.net/n3277910" когда уже я эо слово перестану видеть, стыдно за страну, по типу Занзибара. тут сенаторы прилетают американские, продвигают атикоррупцию, а под носом такой пещерный век. Вы хоть объясните, что такое рейдеры и как такое возможно в нынешней нефеодальной цивилизации.
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20.07.2021 10:49 Відповісти
" рейдеры продолжают напоминать о себе, Источник: https://biz.censor.net/n3277910" пора бы уже эти реестры перевести на блокчейн для невозможности подделки.
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20.07.2021 10:51 Відповісти

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