Госпродпотребслужбу передадут в управление Минагрополитики, – ЕБА

Госслужба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей (Госпродпотребслужба) будет полностью передана от Министерства экономики в подчинение Министерства аграрной политики и продовольствия в сентябре 2021 года.

Об этом сообщает пресс-служба Европейской бизнес-ассоциации (ЕБА) по итогам встречи своих представителей с главой Минагрополитики Романом Лещенко.

По словам министра, "разрывать" функционал Госпродпотребслужбы между несколькими министерствами не п ланируется.

Лещенко в ходе встречи также сообщил, что профильными для Минагрополитики являются растениеводство, животноводство, переработка сельхозпродукции, направления, связанные с орошением – садоводство и тому подобное, а также развитие зеленого туризма, виноградарство, аквакультура, сельскохозяйственное машиностроение.

При этом он назвал ключевыми для его ведомства вопросы орошения, сохранения почв, государственной поддержки, фонда частичного гарантирования кредитов для малого и среднего бизнеса, внедрение дополнительных финансовых инструментов для капитализации аграрного сектора, решения в отношении земельного банка.

Лещенко также сообщил, что Минагрополитики также готовит в сентябре презентацию государственного аграрного реестра, который в числе прочего поможет перевести оборот складских документов на зерно в электронную форму, поскольку нынешний "бумажный" формат ведения документооборота создает коррупционные риски.

Кроме этого министерство готовит меры по поддержке производителей и переработчиков молочной продукции, поскольку на сегодняшний день в Украине сложился острый дефицит молочного сырья. Также речь об инициативе снижение ставки налога на добавленную стоимость (НДС) для определенных сфер агросектора.

Напомним, Кабинет министров 28 декабря 2020 года принял решение о воссоздании Министерства аграрной политики путем отмены его присоединения к Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства в 2019 году.

Перед этим Верховная Рада назначила Романа Лещенко на должность министра аграрной политики. Лещенко с июня 2020 года возглавлял Госгеокадастр, а до этого с 1 октября 2019 года был уполномоченным президента Украины по земельным вопросам.

Осенью 2019 года Минагрополитики было присоединено к Минэкономики, которое также получило в управление 285 госпредприятий, из которых 61 являлся банкротом, а также Госпродпотребслужбу и Госгеокадастр. Минэкологии отошли Госводагентство, Госрыбагентство и Гослесагентство.