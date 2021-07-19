Винница повысила тарифы на проезд в транспорте до уровня киевских

Исполком городского совета Винницы принял решение повысить тарифы на проезд в общественном транспорте с 1 августа вдвое – с 4 грн до 8 грн.

Как сообщает пресс-служба горсовета, в последний раз перед этим стоимость проезда в муниципальном транспорте Винницы менялась три года назад.

"Сейчас пересмотр тарифа в первую очередь вызван существенным подорожанием всех составляющих – от 30% до более 60%. Кроме того, из-за карантина значительно снизился объем перевезенных КП "ПТК" пассажиров (электротранспортом – на 54,6%, автотранспортом – на 58,9%)", – сказано в сообщении.

При этом местные власти отмечают, что тариф остается социально ориентированным, однако для самого предприятия он будет убыточным.

"Что произошло за эти три года: стоимость электроэнергии вместе с распределением 2,83 грн за 1 киловатт на 1 марта этого года поднялась до 3,74 грн (а это более 32% роста) прожиточный минимум был 1808 грн – сейчас уже 2270 грн (увеличился на четверть), минимальная зарплата в 2018-м составляла 3723 грн, а сейчас – 6000 грн. Это более 61%, а на конец этого года она должна быть уже 6500 грн. Из-за валютных колебаний стоимость запчастей и материалов в среднем выросла до 50%", – пояснил гендиректор предприятия КП "Винницкая транспортная компания" Михаил Луценко.

Он напомнил, что коммунальное предприятие имеет на балансе 126 трамваев, 163 троллейбуса и 67 автобусов..

Он отметил, что нынешняя стоимость проезда в 2018-м утверждалась уже убыточной для предприятия. А по результатам работы КП "ВТК" в 2020 году действующие тарифы возмещали фактическую себестоимость перевозок транспортной компании электротранспортом только на 42,6%, автотранспортом – только на 36,3%. Экономически обоснованные тарифы, рассчитанные предприятием согласно соответствующим нормативно-законодательных актов, должны составлять 15,19 грн в электротранспорте за одну поездку и 18,06 грн – в городских автобусах.

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Как сообщалось, ранее коммунальные предприятия "Киевский метрополитен" и "Киевпастранс" обратились к столичным властям с требованием повысить тарифы на проезд в общественном транспорте.

По данным компаний, себестоимость перевозки одного пассажира в метро по расчетам на 2021 год составляет 20,04 грн, а экономически-обоснованный тариф – 21,05 грн, при том что сейчас доход метрополитена с одного пассажира составляет 6,38 грн.

В свою очередь себестоимость перевозки одного пассажира наземными видами транспорта оценивается в 20,5 грн, а городской электричкой – 71,72 грн. Тогда как экономически обоснованные тарифы на перевозку одного пассажира – 25,18 грн и 78,9 грн соответственно.