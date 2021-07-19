Удостоверение участника боевых действий с октября будет доступно в приложении "Дія"
В октябре этого года Министерство по делам ветеранов интегрирует удостоверение участника боевых действий в систему "Дія".
Об этом сообщил заместитель министра по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Владимир Левчук во время встречи Veteran Public Talk, передает пресс-служба ведомства.
"После запуска государственного реестра ветеранов мы планируем в октябре представить удостоверение участника боевых действий в онлайн-сервисе государственных услуг "Дія". Кроме того, в приложении будут не только удостоверение участника боевых действий, а всех категорий, которыми мы занимаемся. Это будет началом и инструментом для дальнейших сервисов", – отметил он.
По его словам, сейчас Минветеранов разрабатывает концепцию и реализацию льготного электронного билета, который также будет доступен в системе "Дія".
Кроме того, Левчук добавил, что ведомство работает над запуском онлайн-платформы поддержки ветеранской предпринимательской инициативы G2VEI (Government to Veterans Entrepreneurial Initiatives), которая даст защитникам Украины равные возможности, независимо от географии проживания, для начала собственного бизнеса.
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