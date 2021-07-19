"Райффайзен банк" получил за полгода 2,3 миллиарда прибыли

АО "Райффайзен банк" по итогам первого полугодия 2021 года получил прибыль в размере 2,33 млрд грн, по сравнению с 2,07 млрд грн прибыли за аналогичный период прошлого года.

Согласно отчетности банка, показатель достаточности (адекватности) регулятивного капитала на 1 июля составил 16,33% (требование НБУ – не менее 10%), передает Finbalance.

Как сообщалось, "Райффайзен банк" получил по итогам работы в 2020 году чистую прибыль в размере 4,07 млрд грн. Из этой суммы 2,04 млрд грн планируют направить на выплату дивидендов. Остальные 2,04 млрд грн направят в резервный фонд банка.

https://censor.net/n3254774"Райффайзен банк" (до июня 2021 года – "Райффайзен банк Аваль") основан в 1992 году. Его крупнейшие акционеры – Raiffeisen Bank International (68,27% акций) и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) – 30%.

Согласно данным НБУ, на 1 марта 2021 года по размеру общих активов он занимал 5 место (118,34 млрд грн) среди 73 действовавших банков.