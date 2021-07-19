Объем выданных льготных кредитов для бизнеса превысил 53 миллиарда

За неделю в рамках госпрограммы "Доступные кредиты 5-7-9%" уполномоченные банки выдали 444 кредита на 1,16 млрд грн.

Как сообщает пресс-служба Министерства финансов, всего с момента старта программы было выдано 20 312 кредитов на общую сумму 53,6 млрд грн.

Из них 20,07 млрд грн выдали в качестве рефинансирования предварительно полученных кредитов, 6,6 млрд грн предприниматели получили на инвестиционные цели, еще 26,95 млрд грн выданы как антикризисные кредиты.

В Минфине напомнили, что Фонд развития предпринимательства сотрудничает с 33 банками.