Cистема eHealth не может полноценно работать из-за нехватки средств, – Счетная палата

За три года реформирования медицины Национальная служба здоровья (НСЗУ) не обеспечила надлежащего функционирования электронной системы здравоохранения (ЭСЗ, eHealth), прежде всего, из-за отсутствия полноценного финансирования из государственного бюджета.

Об этом сообщает пресс-служба Счетной палаты по итогам аудита эффективности использования средств госбюджета, выделенных НСЗУ на первичную медицинскую помощь.

Так, по подсчетам аудиторов, госза три последних года выделил НСЗУ на финансирование электронной системы здравоохранения только 23,7% необходимых средств. В итоге из-за недостатка финансирования развитие центральной базы данных eHealth осуществлялись за счет средств благотворительных, общественных и международных организаций. В том числе, в течение 2019-2020 годов НСЗУ в пределах проектов международной технической помощи получила программное обеспечение стоимостью более 80 млн грн.

Центральная база данных ЭСЗ содержит реестры пациентов, медицинских специалистов, медработников, деклараций о выборе врача первички, медицинских заключений, медицинских записей, записей о направлении и рецептов, однако Минздрав разработал порядок ведения всего трех реестров из девяти, подчеркивают в Счетной палате.

При этом аудит показал, что центральная база данных ЭСЗ несовместима и не имеет электронного взаимодействия с другими информационными системами и государственными информационными ресурсами, исключение – Единый госреестр юрлиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований и Госреестр актов гражданского состояния граждан в части регистрации рождения.

"Следовательно, информация о пациентах, медработников и медспециалистив в электронной системе здравоохранения оперативно не обновлялась и была недостоверной", – отмечает Счетная палата.

Аудит также установил, что еще одной причиной отсутствия взаимодействия центральной базы данных ЭСЗ с информационными системами является необеспечение в 2018-2020 годах финансирования для разработки программных модулей. Так в 2021 году НСЗУ предусмотрено 50 млн грн, которые должны обеспечить разработку программных модулей для интеграции и настройки обменов.

Счетная палата отмечает, что электронные медицинские информационные системы, которые являются составной ЭСЗ, подключены госпредприятием "Электронное здоровье" в центральную базу данных eHealth без проведения тестирований на соответствие их техническим требованиям, установленным НСЗУ. При этом информация о количестве деклараций и данные о медицинских работников, состоящих в трудовых отношениях, размещенные в электронных медицинских информационных системах пользователей/поставщиков первичной медпомощи, не соответствуют информации центральной базы данных ЭСЗ.

Кроме того, технические возможности МИС поставщиков первичной медпомощи не позволяют им формировать отчеты об объеме медицинских услуг, связанных с первичной медицинской помощью.

"Предоставители первичной медпомощи не имеют возможности проверить проведенные НСЗУ корректировки объема уплаченных им бюджетных средств, создавать списки деклараций, по которым НСЗУ произведена корректировка оплаченных сумм, и выяснить причины такой корректировки. Также невозможно и просмотреть информацию об основаниях прекращения/временного приостановления действия деклараций и их деактивации", – отметили в Счетной палате.