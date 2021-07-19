За полгода в реестре появилось 700 тысяч новых долгов украинцев, – Opendatabot

За полгода 2021 года в Едином реестре должников Украины появилось более 700 тысяч новых долгов.

Об этом свидетельствуют данные платформы Opendatabot.

Отмечается, что быстрее всего растут следующие категории долгов:

долги физических лиц по кредитам, а также перед компаниями и организациями – их количество выросло на 244 тыс. или на 20,4%;

задолженность по оплате коммунальных услуг – рост на 73 тыс. или на 21,2%;

долги по делам об административных нарушениях – роста на 158 тыс. или на 19,6%.

Наибольшие категории по количественному показателю: взыскание в пользу государства (25,8% от общего числа) – 1 510 788, задолженность перед банками, организациями и компаниями – 1 439 106 (24,6%) и штрафы за нарушение ПДД – 1 237 339 (21,2%).

Всего в начале 2021 года в Едином реестре должников было 5 103 269 долгов, а по состоянию на июль – уже 5 849 009, то есть их суммарное количество выросло почти на 15%.

Отмечается, что попадание в реестр может наложить на должника ряд ограничений, таких как: запрет на выезд из страны; блокировка денег на счетах в банках и запрет открывать новые счета; запрет на продажу и покупку авто и недвижимости; взыскание задолженности по всем официальным доходам.