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Новини
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Минэкономики оценило рост ВВП во втором квартале в 6%

Минэкономики оценило рост ВВП во втором квартале в 6%

Минэкономики прогнозирует, что рост ВВП Украины по итогам второго квартала (апрель-июнь 2021 года) составит 6%.

Об этом говорится в "Обзоре ВВП", обнародованном на сайте Министерства экономики.

"По расчетам Минэкономики рост во втором квартале 2021 года составит около 6% (ко второму кварталу 2020 года)", – сказано в сообщении.

При этом по предварительным оценкам Минэкономики, по итогам 5 месяцев рост ВВП оценивается на уровне 0,7%.

"Вместе с тем такой рост ВВП является несколько ниже, чем прогнозировалось ранее. это обусловлено недооценкой влияния фактора затратности, сформировавшийся в результате давления со стороны восходящего ценового тренда на мировом рынке, а также непрогнозируемым "отставанием" развития строительства и сельского хозяйства", – говорится в докладе.

Аналитики министерства ожидаюм, что строительство и сельское хозяйство в летние месяцы компенсируют отставание.

"Способствовать ускорению роста будет и ценовая конъюнктура на внешних сырьевых рынках, что станет ключевой поддержкой деятельности отечественных экспортеров. Как следствие, по итогам 2021 году рост ВВП выйдет на прогнозируемый уровень 4,1%", – сказано в докладе.

Как сообщалось, согласно данным Госстата, реальный ВВП Украины в первом квартале 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года упал на 2,2%. Предварительно Госстат оценивал падение экономики в первом квартале в 2%, а Нацбанк – в 1,5%.

Автор: 

ВВП (1157) Мінекономрозвитку (2016)


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Топ коментарі
+7
я думаю уже все поняли, что они просто врут))
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19.07.2021 21:02 Відповісти
+6
При падінні у 2020 році на 11% це означає що ми навіть не відновились до 2019 року. Про який ріст економіки йде мова? Це не ріст це економічне відновлення, трохи відштовхнулись від дна.
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19.07.2021 16:53 Відповісти
+4
Рабочие места сокращаются,промпроизводство падает,налоги растут,инвестиций нет,а у них рост шесть процентов,черти и цирк.
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19.07.2021 19:28 Відповісти
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При падінні у 2020 році на 11% це означає що ми навіть не відновились до 2019 року. Про який ріст економіки йде мова? Це не ріст це економічне відновлення, трохи відштовхнулись від дна.
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19.07.2021 16:53 Відповісти
4.2 % було падіння а не 11.
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19.07.2021 17:13 Відповісти
а с учетом инфляции?
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19.07.2021 21:01 Відповісти
когда была единица, а стала двойка, то "рост" равен 100%. но это все равно что то около нуля
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19.07.2021 17:14 Відповісти
60, не меньше. Очковтиратели зебильные
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19.07.2021 19:08 Відповісти
Рабочие места сокращаются,промпроизводство падает,налоги растут,инвестиций нет,а у них рост шесть процентов,черти и цирк.
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19.07.2021 19:28 Відповісти
я думаю уже все поняли, что они просто врут))
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19.07.2021 21:02 Відповісти
Походу, зеленые ублюдки, просто добрались до статистики и теперь будут рисовать ,что им захочется. Одно только, может кто то скажет этим кретинам, что у нас такого роста (если учесть предыдущее падение ) отродясь не было
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19.07.2021 23:13 Відповісти
Тут у зєлєнскіх є одна праблєма: татистику малювати звичайно можна. Але вірити їй будуть недовго. Це як хліб малювати замість пекти. Рано, чи пізно захочеться справжнього. Тоді голодний нарід пішле на йух і мальований хліб, і художника, що його малював.
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20.07.2021 08:46 Відповісти
"Мудрий нарід" звик що за нього хтось щось робить. Хтось воює, хтось лікує, хтось збирає останні кошти, хтось віддає своє життя за свободу інших. Більшість тих хто голосував за зе. не робив і не робить нічого подібного. Голосували з фразою що "якщо щось буде не так, знесемо". Так ось, ви бачите багатотисячні натовпи навпроти офісу?! Я бачу лишень іноді поріділі ряди тих хто віддав дуже багато за свободу. Хтось гроші і свій час, а хтось друзів і рідних. Це я до того чи вийдуть знову ті люди?! А всі інші то лишень "я в не политике", "устал от войны", "у хти меладзе, лорак і тд"
П.С. Маю надію що я сильно помиляюсь...
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20.07.2021 15:49 Відповісти
По факту роста ВВП никакого нет за все время "царствования" Шута и его банды, такое ощущения,что и не будет пока их не турнут от власти.
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20.07.2021 12:09 Відповісти
Рост ВВП формируется вбухиванием государственного бабла в "большое строительство Зиленского"?
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20.07.2021 16:31 Відповісти

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