Минэкономики оценило рост ВВП во втором квартале в 6%

Минэкономики прогнозирует, что рост ВВП Украины по итогам второго квартала (апрель-июнь 2021 года) составит 6%.

Об этом говорится в "Обзоре ВВП", обнародованном на сайте Министерства экономики.

"По расчетам Минэкономики рост во втором квартале 2021 года составит около 6% (ко второму кварталу 2020 года)", – сказано в сообщении.

При этом по предварительным оценкам Минэкономики, по итогам 5 месяцев рост ВВП оценивается на уровне 0,7%.

"Вместе с тем такой рост ВВП является несколько ниже, чем прогнозировалось ранее. это обусловлено недооценкой влияния фактора затратности, сформировавшийся в результате давления со стороны восходящего ценового тренда на мировом рынке, а также непрогнозируемым "отставанием" развития строительства и сельского хозяйства", – говорится в докладе.

Аналитики министерства ожидаюм, что строительство и сельское хозяйство в летние месяцы компенсируют отставание.

"Способствовать ускорению роста будет и ценовая конъюнктура на внешних сырьевых рынках, что станет ключевой поддержкой деятельности отечественных экспортеров. Как следствие, по итогам 2021 году рост ВВП выйдет на прогнозируемый уровень 4,1%", – сказано в докладе.

Как сообщалось, согласно данным Госстата, реальный ВВП Украины в первом квартале 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года упал на 2,2%. Предварительно Госстат оценивал падение экономики в первом квартале в 2%, а Нацбанк – в 1,5%.