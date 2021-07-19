"Укрсиббанк" сократил прибыль в первом полугодии на 22%

"Укрсиббанк" по итогам первого полугодия 2021 года задекларировал 515,7 млн грн прибыли (за этот же период прошлого года – 665,1 млн грн).

Заявленный показатель достаточности (адекватности) регулятивного капитала на 1 июля 2021 года – 25,1% (требование НБУ – не менее 10%), передает Finbalance.

Как сообщалось, чистая прибыль "Укрсиббанка" по итогам работы в 2020 году составила 1,3 млрд грн, что на 49% меньше, чем по итогам 2019 года.

"Укрсиббанк" основан в 1990 году. Его акционерами являются BNP Paribas S.A (Франция), владеющий 60% уставного капитала банка и Европейский банк реконструкции и развития – 40%.

По данным НБУ, на 1 марта 2021 года по размеру общих активов (70,322 млрд грн) Укрсиббанк занимал 8-е место среди 73 действовавших банков в Украине.