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Нормативы продолжают нарушать 6 украинских банков, – НБУ

Нормативы продолжают нарушать 6 украинских банков, – НБУ

Норматив краткосрочной ликвидности (норматив Н6, не менее 60%) по состоянию на 1 июля 2021 года нарушал банк "Земельный капитал" с показателем 54,98%.

Об этом говорится в данных Национального банка Украины, передает Интерфакс-Украина.

Согласно данным регулятора, норматив максимального размера кредитного риска на одного контрагента (норматив Н7, не более 25%) нарушали "Проминвестбанк" (80,59%) и "Индустриалбанк" (48,09%).

Норматив максимального размера кредитного риска по операциям со связанными с банком лицами (норматив Н9, не более 25%) нарушал "Первый инвестиционный банк" (36,1%).

Норматив риска общей длинной открытой валютной позиции (норматив Л13-1, не более 10%) нарушали "Ощадбанк" (139,83%), "Проминвестбанк" (109,04%), "Приватбанк" (81,12%) и "Индустриалбанк" (14,48%).

Норматив риска общей короткой открытой валютной позиции (норматив Л13-2, не более 10%) нарушал "Проминвестбанк" (106,12%).

Нововеденный норматив коэффициента чистого стабильного финансирования (норматив NSFR, больше 80%) нарушали "Проминвестбанк" (28,37%) и банк "Земельный капитал" (74,71%).

Ранее сообщалось, что Национальный банк продлил на семь месяцев действие антикризисных мер по части особенностей применения мер влияния к банкам и ответственным лицам банковских групп.

"Национальный банк до 31 декабря 2021 года не будет применять к банкам и банковским группам меры влияния за нарушения установленных требований относительно достаточности капитала, ликвидности, кредитного риска, ограничения операций между банком и связанными с инвестором по субординированному долгу лицами", - говорилось в сообщении НБУ.

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Джерело:  Интерфакс-Украина
банки (7008) порушення (164) НБУ (9353)


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