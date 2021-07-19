Суды отказались отменить арест акций "Проминвестбанка" по иску российского ВЭБа

Апелляционный суд отказался удовлетворить апелляционную жалобу российской госкорпорации "ВЭБ.РФ" ("Внешэкономбанк") и оставил без изменений решение Хозяйственного суда Киева от 25 ноября 2020 года, которым ВЕБ.РФ было отказано в удовлетворении иска к ООО "Инвинтум" (как депозитарному учреждению) об обязательствах снять арест с 99,77% акций "Проминвестбанка", которые принадлежат "ВЭБ.РФ".

Соответствующее решение Северный апелляционный хозяйственный суд вынес 14 июля, сообщает Finbalance.

Соответствующий арест был наложен постановлением Апелляционного суда. Киева от 5 сентября 2018 года по требованию компаний группы "Приват" Игоря Коломойского и партнеров, которые на основании решения Арбитражного суда Гааги пытаются взыскать с РФ $159 млн в качестве компенсации за отобранную у них в оккупированном Крыму недвижимость.

Как отмечает издание, 11 июня Печерский райсуд Киева удовлетворил ходатайство "Проминвестбанка" и отменил арест 99,77% акций банка, его средств в НБУ и других финучреждениях, а также имущественных прав и недвижимости, который был наложен постановлением в мае 2020 года по требованию прокуратуры.

При этом в постановлении Печерского райсуда. Киева от 11 июня отмечается, что 99,77% акций "Проминвестбанка" принадлежат ООО "Финансовая компания "Фортифай". Хотя по данным Национального банка на начало 2021 года владельцем акций указана российская госкорпорация "ВЭБ.РФ".

Вместе с тем, 23 июня Окружной админсуд Киева частично удовлетворил ходатайство ЧАО "Фортуна" (тоже связано с "приватовцами") и в рамках обеспечения его иска запретил совершать любые действия в отношении принадлежащего "Проминвестбанку" на праве собственности движимого имущества, недвижимого имущества, ценных бумаг и имущественных прав.

ЧАО "Фортуна" входит в группу компаний, связанных с Игорем Коломойским и его партнерами, которые в Арбитражном суде Гааги (Нидерланды) получили уже упомянутое решение в свою пользу (признано в украинских судах) о взыскании с России в лице Минюста РФ $159 млнв качестве компенсации за недвижимое имущество, экспроприированное в Крыму.

Кроме того, 4 февраля Хозсуд Киева удовлетворил заявление ООО "Крым Дивелопмент" (еще одна "приватовская" компания, которая взимает компенсацию с РФ за крымскую недвижимость) и в рамках обеспечения иска наложил арест на 99,77% акций "Проминвестбанка" и его имущество в пределах суммы $169 млн.

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Как сообщалось, в феврале Национальный банк Украины отказался согласовать сделку по опосредованному приобретению более 99% акций "Проминвестбанка" Сергеем Тигипко.

При этом НБУ 30 октября 2020 года согласовал приобретение бизнесменом Сергеем Тигипко 100% уставного капитала ООО "Финансовая компания "Фортифай", которая выкупила выставленный на продажу в рамках исполнительного производства пакет акций "Проминвестбанка" за 268,71 млн грн.

При этом перед покупкой сруктурами Тигипко финкомпании "Фортифай" у нее сменились собственники – фирму оформили на менеджеров, близких к окружению олигарха Игоря Коломойского.

В свою очередь собственник "Проминвестбанка" – российская госкорпорация ВЭБ.РФ – заявила, что продажа акций на бирже нарушает запрет Стокгольмского арбитража, в связи с чем ВЭБ намерен взыскивать активы Украины за рубежом, чтобы покрыть свои убытки.