Экспертный центр МВД купил внедорожник Toyota за 1,4 миллиона

Государственный научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр МВД Украины (Киев) 14 июля по результатам тендера заказал ООО "ВиДи Автострада" специальный легковой автомобиль за 1,39 млн грн.

Об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Согласно условиям договора, фирма поставит полноприводный пикап Toyota Hilux.

Автомобиль будет иметь 6-ступенчатую механическую коробку передач, климат-контроль с независимым регулированием температуры зон водитель/передний пассажир, фронтальные и боковые подушки безопасности, защитные шторки для всех рядов сидений, подушку безопасности для коленей водителя. А также специализированное оборудование: преобразователь постоянного тока в переменный 220 В с выводом напряжения на встроенную розетку, сейф (размер 700×300×300 мм); лебедку в передней части автомобиля с тяговым усилием 4082 кг с синтетическим тросом длиной 30 м, автомобильную радиостанцию.

В автосалонах пикап Toyota Hilux с механической коробкой передач и климат-контролем без специализированного оборудования можно приобрести за 1,06 млн грн.

На торгах единственным конкурентом "ВиДи Автострада" Виталия Джуринского было ООО "Автосамит на Столичном" Тариэла Васадзе, чье предложение было выше на 5 тыс грн и составило 1,4 млн грн. Фирмы не торговались во время аукциона.