Больше трети молодых россиян хотели бы переехать за границу, – опрос

Каждый пятый житель РФ (22% или почти 32 млн человек) хотел бы уехать за границу на постоянное жительство.

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса Аналитического центра Юрия Левады, передает Deutsche Welle.

Как отмечает издание, в 2017 году такой точки зрения придерживались 15% респондентов.

Доля тех, кто ни разу не задумывался о переезде, в 2021 году составила 69%, упав на 9 процентных пунктов с сентября 2019 года. А доля опрошенных, иногда думающих о переезде за границу, достигла 20%. Это максимальное значение с 2013 года, отмечают социологи.

В то же время конкретные шаги для воплощения намерения в жизнь предпринимают немногие – лишь один процент респондентов приняли твердое решение уехать, столько же собирают или оформляют документы на выезд.

По данным социологов, чаще всего желание эмигрировать выражает молодежь. Среди опрошенных в возрасте от 18 до 24 лет так ответила половина (48%), а среди респондентов 25-39 лет – каждый третий. В то же время старшие поколения не проявляют подобного интереса – уехать из РФ хотели бы лишь 7% участников опроса возрастом от 55 лет.