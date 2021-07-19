Страны Балтии разрешили въезд для украинцев

Эстония, Латвия и Литва открыли границы для украинцев для всех типов путешествий, согласно рекомендации Евросовета.

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил на своей странице в Twitter.

"Эстония, Латвия, Литва открылись для всех типов путешествий украинцам, согласно рекомендации Совета ЕС. Безвизовый уикенд в странах Балтии? Теперь это снова возможно", – написал министр.

Согласно информации интерактивной карты МИД Украины, для въезда в Латвию необходимо предоставить отрицательный результат ПЦР-тест на COVID-19, сделанный не более чем за 72 часа до пересечения границы, или тест на антиген, проведенный не ранее чем за 48 часа до пересечения границы, передает Европейская правда.

Латвия признает только утвержденные в ЕС вакцины - Vaxzevria/AstraZeneca, Comirnaty/Pfizer, Moderna, Janssen.

Перед прибытием в Латвию необходимым требованием является заполнение анкеты на сайте covidpass.lv, не раньше, чем за два дня до приезда в страну.

Для въезда в Эстонию не требуется ПЦР-тест, также нет требований о самоизоляции или тестировании при пересечении границы. Такая информация размещена на правительственном сайте. Украина отнесена к странам с низким уровнем риска инфицирования, для граждан которых ограничения отсутствуют.

На карте МИД указано, что в Эстонию можно въезжать с любой целью в период с 19 по 25 июля. Это связано с тем, что эстонские власти еженедельно пересматривают показатели в странах и соответственно продлевают или не продлевает разрешение на въезд.