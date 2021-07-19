Добыча угля выросла за полгода на 17%, – Минэнерго

Угледобывающие предприятия Украины в январе-июне 2021 года увеличили добычу рядового угля на 16,6% (на 2,18 млн тонн) по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – до 15,33 млн тонн.

Об этом свидетельствуют данные Министерства энергетики, передает Интерфакс-Украина.

Столь высокая положительная динамика связана с низкой базой сравнения из-за значительного снижения спроса на уголь и его добычи в период первой волны пандемии COVID-19 весной прошлого года.

В том числе угледобывающие предприятия, входящие в сферу управления министерства, за шесть месяцев текущего года нарастили добычу в 2,3 раза (на 1,77 млн тонн) – до 3,1 млн тонн, что во многом связано с возвратом из аренды ДТЭК активов "Добропольеуголь".

Шахты Донецкой области за первое полугодие обеспечили добычу 6,47 млн тонн угля (+31,5% к январю-июню 2020 года), Луганской – 134 тыс. тонн (+41%), Днепропетровской – 8,07 млн тонн (+7,7%), Львовской – 654 тыс. тонн (+3,1%), Волынской – 5,5 тыс. тонн (-65,5%).

В июне 2021 года добыча рядового угля в стране увеличилась на 15,3% (на 337,3 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года – до 2,54 млн тонн.

Ранее сообщалось, что угледобывающие предприятия Украины в январе-мае 2021 года увеличили добычу рядового угля на 16,8% (на 1,84 млн тонн) по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – до 12,79 млн тонн.