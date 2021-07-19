Минздрав предложил вернуть самоизоляцию после въезда в страну для невакцинированных украинцев

Министерство здравоохранения Украины предлагает усилить контроль при пересечении государственной границы в связи с ростом в отдельных регионах мира и Европы случаев заболеваемости COVID-19, в частности штамма "Дельта".

Об этом говорится в сообщении Офиса президента по итогам селекторного совещания.

По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, предлагается, чтобы все невакцинированные лица, которые будут приезжать в Украину, проводили 14 дней на самоизоляции либо семь дней, если после этого срока получат отрицательный ПЦР-тест. Украинцы до 18 лет и лица, выехавшие из страны до вступления постановления в силу, будут освобождаться от самоизоляции.

По словам Ляшко, в Украине продолжает расти недельное количество людей, вакцинированных от COVID-19. За прошлую неделю было сделано 609 тыс. прививок, в то время как неделей ранее – 560 тыс. прививок.

Га этой неделе в регионы будет направлено еще 3,3 млн доз вакцины. В частности, 2 млн доз Moderna, 1 млн доз CoronaVac и 300 тыс. доз Pfizer.

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил необходимость создания прививочных пунктов на пограничных пунктах пропуска, чтобы каждый желающий смог вакцинироваться.

По итогам селекторного совещания руководителям министерств и государственных предприятий было дано задание начать активную вакцинацию своих коллективов.